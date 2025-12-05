Kim Kardashian otkrila: 'Nikad se zapravo nisam zvala Kim'

"Uvijek sam bila Kimberly, sve dok nismo počeli snimati reality", priznala je Kim Kardashian za Time. Kad je vidjela Kimberly Kardashian na ekranu, pomislila je: „Tko će to uopće izgovarati?“ Tako je nastalo Kim. Iako joj prijatelji iz djetinjstva i tata i dalje kažu Kimberly, ona je odabrala kraću verziju.

Foto: Sbm/picturelux/profimedia

Osim što je skratila ime, Kim je otkrila i da je upravo ona nagovorila obitelj da uđe u reality show.

Inicijatorica realityja

„Mislim da sam ja bila ta koja je sve uvjerila. Stvarno sam željela sudjelovati. Od dana kada sam gledala MTV-jev ‘The Real World’ sa svojom najboljom prijateljicom, rekla sam: ‘To ću i ja učiniti.’ A ona mi je odgovorila: ‘Bit ću ti menadžerica.’ Imale smo oko 11 godina. Moj je tata bio glazbeni menadžer pa smo planirale da pošaljemo snimku nekome na MTV. Napravile smo cijeli plan,“ rekla je Kardashian.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iako joj je menadžerica postala majka Kris Jenner, Kim je radila s istim timom koji je snimao ‘The Real World’, a kasnije i ‘Keeping Up With the Kardashians’. Sestre Kourtney i Khloé te majku uvjerila je obećanjem da će show promovirati njihov butik Dash: „Rekla sam im da će nam to biti super promocija, i odmah su pristale.“

Foto: Steve Bealing/landmark Media/imago Stock&people/profimedia

Kraj jedne ere

Kim je 2020. godine najavila i kraj realityja:

„Teška srca donijeli smo odluku kao obitelj da je vrijeme da se pozdravimo s 'Keeping Up with the Kardashians'. Nakon 14 godina, 20 sezona i stotina epizoda, zahvalni smo svima koji su nas pratili kroz dobra i loša vremena, sreću, suze, veze i djecu. Zauvijek ćemo čuvati prekrasne uspomene i ljude koje smo upoznali putem.“

Posebnu zahvalnost uputila je Ryanu Seacrestu, mreži E! i produkcijskom timu Bunim/Murray: „Proveli su nebrojene sate dokumentirajući naš život, hvala im na svemu.“

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždinska policija najavila pojačani nadzor svih sudionika u prometu