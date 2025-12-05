Obučavani u Srbiji: U Moldaviji skupina planirala masovne nerede i destabilizaciju države

Moldavska policija je provela više od 50 istraga diljem zemlje u sklopu opsežne akcije protiv organizirane skupine, koja je, kako se sumnja, planirala izazvati masovne nerede i destabilizirati države.

Saznaje se da su članovi te skupine prethodno obučavani u Srbiji, piše N1 Srbija.

Prema priopćenju moldavske policije, nakon prikupljanja dokaza, pripadnici inspektorata za borbu protiv organiziranog kriminala su proveli pretrage. Više od 35 osoba, između 21 i 54 godine, bilo je obuhvaćeno u tim pretragama.

Niz dokaza ključnih za istragu

Prilikom provođenja akcije, njihovi mobilni telefonu su bili zaplijenjeni jer su sadržavali važne informacije za istragu, kao što su SIM i bankovne kartice, od kojih su neke bile izdane u Rusiji, te strane valute, uključujući i 3.350 srpskih dinara.

Pronađeno je i više od 20 biometrijskih putovnica s pečatima prelaska granice sa Srbijom, radio stanice, puške streljiva različitih kalibara i drugi dokazi koji su se pokazali relevantni za slučaj.

Prema moldavskoj policiji, cilj skupine je bio izazvati društvene napetosti kako bi došlo do nasilnih prosvjeda, čime bi se ugrozili javni red i sigurnost građana. Nadodaju kako je obuka skupine provedena pod nadzorom stranih instruktora u kampu u Banji Koviljači u Srbiji.

Uhićene dvije osobe

Prema informacijama istrage, skupina je od srpnja ove godine djelovala s namjerom provođenja ilegalnih aktivnosti velikih razmjera u zamjenu za novčanu naknadu.

Ovaj slučaj je povezan s događajima iz rujna, kada je Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije izvijestilo o uhićenju dvije osobe. One su, u suradnji sa Sigurnosno-informativnom agencijom (BIA), uhićene zbog sumnje da su u blizini Loznice obučavale skupinu od 150 do 170 rumunjskih i moldavskih državljana za pružanje fizičkog otpora moldavskoj policiji u slučaju nereda tijekom izbora.

Prema navodima srbijanskog MUP-a, borbeno-taktička obuka provedena je u razdoblju od 16. srpnja do 12. rujna.

