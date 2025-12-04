Eksplozija u srpskoj vojnoj tvornici koja proizvodi rakete: Ima ozlijeđenih

OZBILJNE POSLJEDICE /
Policija je pojurila na lice mjesta i obavljaju očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.
U vojnoj tvornici Krušik u Valjevu u Srbiji u četvrtak je došlo do eksplozije, doznaje Telegraf.rs.
Jedna osoba zadobila je ozljede, a još dvije su preventivno prevezene u bolnicu.
O slučaju je obaviješteno i tužiteljstvo.
Podsjetimo, Krušik prvenstveno proizvodi rakete i minobacače.
