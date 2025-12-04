FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA NA TERENU /

Eksplozija u srpskoj vojnoj tvornici koja proizvodi rakete: Ima ozlijeđenih

Eksplozija u srpskoj vojnoj tvornici koja proizvodi rakete: Ima ozlijeđenih
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Policija je pojurila na lice mjesta i obavljaju očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.

4.12.2025.
18:04
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U vojnoj tvornici Krušik u Valjevu u Srbiji u četvrtak je došlo do eksplozije, doznaje Telegraf.rs

Jedna osoba zadobila je ozljede, a još dvije su preventivno prevezene u bolnicu. 

Traje očevid 

Policija je pojurila na lice mjesta i obavljaju očevid nakon kojeg bi trebalo biti poznato više detalja.

O slučaju je obaviješteno i tužiteljstvo.

Podsjetimo, Krušik prvenstveno proizvodi rakete i minobacače. 

POGLEDAJTE VIDEO: Srbiji na naplatu stigle američke sankcije: Vučić objasnio zašto je doveo NIS do kolapsa

TvornicaSrbijaEksplozija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POLICIJA NA TERENU /
Eksplozija u srpskoj vojnoj tvornici koja proizvodi rakete: Ima ozlijeđenih