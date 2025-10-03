Monstruozna oluja pogodila Grčku, a najgore tek dolazi? Spremaju se na pakao

Zbog obilnih kiša koje su pale tijekom snažnog nevremena u Grčkoj mnoge su ceste ostale poplavljene pa je dio građana ostao odsječen. Velike bujice nosile su vozila, a otvorena su i mnoga klizišta, piše The Sun.

Veliko nevrijeme uzrokovalo je zatvaranje škola diljem zemlje nakon što su vlasti zaključile da pohađanje nastave nije sigurno.

🇬🇷 Heavy rains and thunderstorms hit western Greece and Crete (September 28–29, 2025)



⛈ Intense rainfall caused local flooding and transport disruptions.



— On Zakynthos, a record 113.8 mm of rain was recorded by Sunday evening. In the Alykanas area, roads were flooded, and 12…

Obitelj zapela na Krfu

Osim lokalnog stanovništva, snažno nevrijeme je zateklo i brojne turiste koji se nalaze na odmoru u Grčkoj. Tako je jedna obitelj iz Britanije zapela na otoku Krfu kada su automobilom zaglavili na strmom zemljanom putu, zbog čega su ih morale spasiti lokalne hitne službe.

Nastavak nevremena

Grčka se sada priprema za dodatnih 48 sati pakla nakon što je tuče i obilnih kiša.

Meteorolog Giorgos Tsatrafilias izjavio je da će nastavak oluje donijeti "snažne grmljavinske oluje, olujne udare vjetra, nagli pad temperature, pa čak i snijeg na planini Kaimaktsalan".

Španjolska i Italija pretrpjele štete

Grčka je samo jedna u nizu država koje je posljednjih dana pogodila snažna oluja posljednjih dana. Početkom tjedna stanovnici talijanskog grada Agrigenta i naselja San Leone na Siciliji također su ostali zarobljeni u svojim domovima zbog iznenadnih poplava koje su uslijedile nakon oluja.

Significant flooding in Ibiza today following >200mm of rain over the past 12 hours.



Not many people parting at the moment.

pic.twitter.com/6ou5oMjbrY — Met4Cast 🍂 (@Met4CastUK) September 30, 2025

Ibiza je također pretrpjela velike štete, dok je u odronu stijena na jedan hotelski kompleks ozlijeđeno troje ljudi. Španjolska vlada bila je prisiljena angažirati vojsku kako bi pomogla Ibizi u suočavanju s opasnim poplavama.

