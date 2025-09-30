Uragan potpio Ibizu: Razorne poplave nose sve pred sobom, izdana upozorenja

Uragan Gabrielle koji od prošlog tjedna hara Atlantikom u utorak nastavlja pustošiti španjolske otoke Ibizu i Formenteru.

Meteorološka služba AEMET zadržala je najviši crveni stupanj uzbune na oba otoka do 16 sati, a list Diario de Ibiza izvijestio je o znatnoj šteti.

Videozapisi na društvenim mrežama prikazuju automobile koje nosi poplava, na Ibizi i u regiji Valencije u kontinentalnoj Španjolskoj.

The island of #Ibiza is currently experiencing torrential rains resulting in flooding across the island. Tourists are being advised not to travel unless necessary #ibiza2025 pic.twitter.com/gQx9FUVia5 — DannyKayIbiza (@DannyKayIbiza) September 30, 2025

Vatrogasci na Ibizi morali su intervenirati na više od 20 poziva samo tijekom jutra u utorak. Novine El País i drugi mediji izvijestili su o zarobljenim ljudima u svojim automobilima i domovima. Nekoliko cesta je zatvoreno, uključujući pristupnu cestu do zračne luke i obilaznicu oko grada Ibize.

Las lluvias torrenciales ⛈️ provocan graves inundaciones en #Ibiza. Han caído más de 200 mm en muy pocas horas. pic.twitter.com/apq15Ta13P — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) September 30, 2025

Prema AEMET-u, u blizini zračne luke palo je 74 milimetra kiše u roku od nekoliko sati, a prekidi u opskrbi struje i srušeno drveće dodatno su otežali situaciju.

🚨 Intempéries à #Ibiza: plus de 250 mm de pluie/m² en seulement quelques heures dans la ville principale de l’île.#Espagne #Baléares#Inondations pic.twitter.com/xGxx7c2fcw — Flav BL (@flav_BL75) September 30, 2025

Balearski otok Mallorca također se nosi s poplavama, a mediji izvještavaju da je sjeverni dio planinskog lanca Tramuntana na sjeverozapadu otoka posebno teško pogođen.

U ponedjeljak je regiju Valencije pogodila tuča, vjetar i obilne kiše, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućnosti još jedne katastrofe u regiji, nešto manje od godinu dana nakon razorne oluje 29. listopada 2024., koja je odnijela gotovo 230 života.

