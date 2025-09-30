Razoran potres pogodio otočnu zemlju: Urušio se toranj i crkva, ljudi su vrištali od straha

Jak potres od 6,9 stupnjeva po Richteru zatresao je u utorak središte Filipina, što je izazvalo strah od štete i mogućnosti lokaliziranog tsunamija, prema Američkog geološkom zavodu.

Epicentar je bio 10 kilometara pod vodom, zapadno od Palompona na Filipinima. Procjene kažu da je podrhtavanje osjetilo više od pola milijuna ljudi na otocima Visayan.

Najjače podrhtavanje zabilježeno je na sjevernim dijelovima otoka Cebu i Leyte, prenosi CNN.

Potres ove jačine u regiji mogao bi prouzročiti žrtve i znatnu štetu na loše izgrađenim građevinama, sugeriraju rani modeli istraživanja.

Urušili se crkva i toranj

Ljudima se savjetuje da se drže podalje od plaža i da se premjeste prema unutrašnjosti u strahu od naknadnih potresa. Lokalni seizmološki ured upozorio je na mogući "manji poremećaj razine mora".

Lokalni dužnosnici kažu da još nemaju izvješća o žrtvama i šteti.

U međuvremenu se se pojavile dramatične snimke potresa, a na jednoj se vidi urušavanje crkvenog tornja na otoku Bantayan dok promatrači vrište u strahu.

Dijelovi crkve sv. Petra i Pavla, uključujući veliki križ i rasvjetni ukrasi, također su se urušili uslijed podrhtavanja. Prekinut je i izbor ljepote u Cebu Cityju zbog snažnog podrhtavanja zgrade u kojemu se održavao, prenosi Daily mail.

Filipini se nalaze u Vatrenom prstenu, pojavu vulkana koji okružuju Tihi ocean i podložni su pojačanoj seizmičkoj aktivnosti. Potresi su tamo česti, ali većina ih je slaba te se uopće ne osjete. No, oni razorni dolaze nasumično te se ne mogu predvidjeti.

POGLEDAJTE VIDEO: Prisjetili smo se najjačih potresa i cunamija, hrvatski Japanac: 'Mnogi se još nisu oporavili od tog dana'