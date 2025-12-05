Napeto već na drugom treningu: Norris frustriran Verstappenom - ‘Što ovaj čovjek radi?’

Drugi slobodni trening na stazi Yas Marina zaključio je programski petak završnog Grand Prixa sezone u Abu Dhabiju i ponudio vrlo jasan uvid u stanje na vrhu poretka, ali i prve znakove psihološkog nadmetanja među kandidatima za naslov.

Nakon što je u prvom treningu bio najbrži s krugom 1:24.485, Lando Norris ponovio je dominaciju i u večernjem terminu. Ovoga puta spustio je vrijeme na 1:23.083, ostavivši Maxa Verstappena na +0.363 sekunde, a Georgea Russella na +0.379. U FP2 prvi put su se pojavili vozači koji su odrađivali obveze u FP1, poput Piastrija i Hamiltona kojih tada nije bilo, pa je slika poretka bila realnija.

Trening je poslužio za simulaciju različitih komponenti guma: medium → soft → race run. Norris je dominirao u svim konfiguracijama, bio je najbrži i na softu i mediumu, dok je Hulkenberg iznenadio najboljim tempom na hardu.

Tijekom jedne od svojih brzih vožnji, Verstappen se našao u nezgodnoj situaciji kada je iza sebe trkaćki “zahvatio” brži dio staze na kojem je trebao proći Lando Norris. Razlog? Zbunjujuće, mješovite poruke koje je dobivao od inženjera Gianpiera Lambiasija, koji mu nije jasno potvrdio je li McLaren iza njega na brzom krugu ili ne.

Norris nije skrivao frustraciju i preko radija je kratko odbrusio:

'Što ovaj čovjek radi?'

U komentatorskoj kabini Sky Sportsa odmah se povelo pitanje počinju li psihološke igre prije odlučujuće nedjelje?

Oscar Piastri imao je jedan od težih treninga ove sezone. Prvi pokušaj na soft gumama bio je šest desetinki sporiji od Norrisa, uz pritužbe na balans bolida. Drugi izlazak nije donio napredak, ostao je desetoplasirani, čak sedam desetinki iza vodećeg, uz blokiranje u sedmom zavoju.

Zato je Sauber ponovno ugodno iznenadio, peto i šesto mjesto u FP2, nakon petog i sedmog u FP1. Hulkenberg i Bortoleto očito žele Peteru Sauberu dati dostojan oproštaj prije dolaska Audija.

Najviše krugova u FP2 odvozili su Verstappen, Albon i Lawson, po 29. Najmanje je imao Ocon, svega 24.

Nakon završetka treninga Verstappen je nakratko zaustavio Red Bull točno na startnoj poziciji za pole position. Dovoljno da Sky F1 komentatori zaključe kroz smijeh:

“Poruka konkurenciji? Pa naravno da neće parkirati na drugu poziciju…”

Atmosfera je već sada užarena, a tek je petak.

