Tko je Dama s golubovima? Njezin život teži je od bilo koje uloge

Mnogima je jedna od najdražih scena božićnog klasika "Sam u kući 2: Izgubljen u New Yorku" ona u kojoj uplašeni Kevin McCallister pronalazi utjehu i prijateljstvo u liku tajanstvene, naizgled zastrašujuće žene okružene golubovima u Central Parku. Dama s golubovima, koju je maestralno odglumila irska glumica Brenda Fricker (80), postala je simbol nade i dobrote. No, dok je njezin lik na platnu pronašao prijateljstvo, život glumice koja joj je udahnula dušu bio je ispunjen nezamislivom patnjom, daleko mračnijom od bilo kojeg filmskog scenarija.

Od holivudskog sjaja do borbe za egzistenciju

Brenda Fricker dosegnula je vrhunac karijere 1990. godine kada je postala prva Irkinja koja je osvojila Oscara, i to za sporednu ulogu majke u filmu "Moje lijevo stopalo". Taj zlatni kipić, simbol najvećeg glumačkog priznanja, danas, kako je otkrila, koristi kao držač za vrata kupaonice. Samo dvije godine kasnije, našla se na setu jednog od najskupljih filmova na kojima je radila – "Sam u kući 2". Opisala je to iskustvo kao čisti luksuz. Odsjela je u legendarnom hotelu Plaza, a njezina je prikolica, u kojoj je, kako kaže, mogla živjeti mjesec dana, bila parkirana tik uz hotel.

Međutim, taj sjaj Hollywooda bio je kratkog vijeka. Godinama kasnije, Fricker je u iskrenom intervjuu za The Tommy Tiernan Show otkrila surovu realnost. "Živjela sam od ušteđevine dok je bilo, ali sada sam potpuno bez novca. No, dok god imam krov nad glavom i mogu nahraniti psa i sebe, savršeno sam zadovoljna", izjavila je. Njezin se život sveo na tihu svakodnevicu, daleko od crvenih tepiha. "Puno pričam sa zidom, sa psom, pišem poeziju, čitam knjige... Ništa drugačije od drugih, osim što vas samoća natjera da malo više pričate sa zidom."

Demoni prošlosti: Zlostavljanje, traume i 50-godišnja depresija

Iza njezine borbe za egzistenciju krila se cjeloživotna bitka s mentalnim zdravljem. Fricker je priznala da se više od 50 godina borila s teškom depresijom. U jednom je trenutku šokirala javnost izjavom da je pokušala počiniti samoubojstvo čak 32 puta, iako je kasnije pojasnila da je većina tih incidenata bila "vapaj za pomoć", a da su dva ili tri pokušaja bila zaista ozbiljna.

Korijeni njezine boli sežu duboko u traumatično djetinjstvo. U svojoj autobiografiji "She Died Young: A Life in Fragments", otkrila je stravične detalje. Njezina majka, inače cijenjena učiteljica, kod kuće ju je brutalno fizički zlostavljala. "Premlatila bi me na smrt", rekla je. Kao osmogodišnju djevojčicu, obiteljski prijatelj ju je godinama seksualno zlostavljao i groomao. S 14 godina doživjela je tešku prometnu nesreću koja ju je ostavila u bolnici dvije godine, a sa 17 je silovana na jednoj zabavi. Kasnije u životu, silovao ju je i kolega glumac.

Tragedije su se nastavile nizati. U braku s redateljem Barryjem Davisom doživjela je nekoliko pobačaja, a maternica joj je uklonjena bez njezina pristanka, zbog čega nikada nije imala djece. O svojim borbama s demonima Brenda je govorila u više navrata, a 2013. godine odlučila se povući iz javnosti. Međutim, 2021. godine dobiva ulogu u drami 'Holding', a upravo iz tog perioda datiraju i njezine najnovije fotografije koje pokazuju kako glumica danas izgleda.

