OVO ĆE BITI SPEKTAKL /

Ludnica već na prvom treningu Formule 1! Razlike su minimalne, pogledajte poredak

Foto: Dppi, Dppi Media/alamy/profimedia

Problema je imao i Oliver Bearman zbog curenja ulja

5.12.2025.
11:58
Sportski.net
Prvi trening za VN Abu Dhabija obilježilo je čak devet novajlija, što je djelomično poremetilo uobičajene pripreme, no to je dio pravila.

Najbrži je bio Lando Norris s vremenom 1:24.485. Max Verstappen zaostao je samo 0.008 sekundi, a Charles Leclerc 0.016.

Već na početku sesije vozači su odmah krenuli na stazu, uz nekoliko rizičnih situacija. Verstappen je prvi postavio ozbiljnije vrijeme na hard gumama, potom je Norris ubrzao na mediumu, dok je Carlos Sainz nakratko preuzeo vrh prije nego što su ga ostali skinuli.

 

 

Veliki finalni obračun Formule 1 pratite UŽIVO u nedjelju u 14 sati uz tekstualni prijenos na portalu Net.hr

Problema je imao Oliver Bearman zbog curenja ulja, ali se kasnije vratio na stazu. Polovicom treninga vodeći su timovi prešli na soft gume. Verstappen je preuzeo vodstvo, no Norris je ubrzo uzvratio i postavio najbrže vrijeme sesije.

Od 2026. Formulu 1 ekskluzivno možete gledati na RTL televiziji​

U završnici je Leclerc imao izlijetanje bez posljedica, a kako promjena više nije bilo, Norris je zadržao prvo mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO: Audi otkrio izgled svog F1 bolida: Počinje novo poglavlje za novoimenu momčad

Formula 1Velika Nagrada Abu DhabijaLando NorrisMax VerstapenCharles Leclerc
