Obožava nogomet i presretna je što je Luka Modrić u Milanu: 'Lagala bih kad bih rekla...'

Giusy Meloni mlada je i talentirana talijanska novinarka/sportska voditeljica koja je svojim profesionalnim usponom i upečatljivim izgledom postala prepoznatljivo lice talijanskog sportskog novinarstva. Italija je doslovno poludjela za njoj. Zbog Giusy Meloni i slavna talijanska novinarska, njezina kolegica s DAZN-a Diletta Leotta, pala u drugi plan, a o ovoj mlađahnoj ljepotici će biti još dosta priča. Giusy Meloni obožava sport, posebno nogomet. Zna sve o nogometu. Prati sve, gleda sve i u potpunosti je nogometni tip. Meloni je nogomet posao, a to znači doručak - ručak i večera.

Prati nogomet

Nogomet je primarni sport kojeg kao sportska novinarka prati i zato mora sve znati i biti pripremljena. Talijanska Serie A, nacionalna i europska natjecanja, prijenosi i analiza razgovora s igračima na terenu, pišu Corriere dello Sport i Alce News. Njezini intervjui i izvještaji često se fokusiraju na ključne trenutke utakmica, reakcije trenera i igrača, atmosferu stadiona i analizu rezultata.

"Uživam u trenutku, ne zaboravljajući odakle sam krenula", kazat će Giusy Meloni.

Velika je "navijačica" Milana, iako je rođena Rimljanka, kako se to navodi u stranim medijima. Pretpostavljamo kako je Giusy bila presretna što je Luka Modrić potpisao za njezin "najdraži" klub i da zna sve o njemu, jer ipak je Luka Modrić jedan od najboljih i najvećih veznjaka svih vremena. U vijestima se spominje da je bila “suočena” komentarima poput da “pretvara navijače Intera u Milanove” zbog svoje privlačnosti i aktivnosti povezanih s Milan TV-om. Isto tako, kada pojavi u San Siru s bojama koje asociraju na Rossonere, to dodatno produbljuje dojam da simpatizira AC Milan. Međutim, ne postoji javna potvrda od same Giusy da je javno izjavila navijačku lojalnost nekom klubu — mediji interpretiraju i komentiraju njen bivši angažman u Milan TV-u kao znak bliskosti s klubom, ali to ne potvrđuju izravno njene riječi. Giusy tvrdi:

"Nisam pogođena navijačkim žarom kako bi mogla raditi objektivno".

U dinamičnom i često nemilosrdnom svijetu talijanskog sportskog novinarstva, gdje se karizma i stručnost moraju savršeno ispreplesti, Giusy Meloni munjevitom brzinom osvojila je srca publike. Svestrana voditeljica i bivša glumica postala je medijski fenomen čiji uspon ne pokazuje znakove usporavanja. Njezin put, koji je započeo na filmskom setu, a sada je vodi na najveće stadione Serie A, priča je o talentu, ambiciji i neporecivom šarmu koji nadilazi klupske podjele. Giusy Meloni se etablirala kao jedna od najvažnijih figura nove generacije sportskih novinara u Italiji.

Od glumačkih početaka do sportskih terena

Giusy Meloni rođena je u Rimu 1. travnja 1999. godine, a njezina karijera u javnosti nije započela uz aut-liniju, već pred filmskim kamerama. Prije nego što je postala poznato lice sportskih emisija, gradila je glumačku karijeru, ostvarivši zapažene uloge u talijanskim filmovima. Pojavila se u komediji "Cetto c'è senzadubbiamente" 2019. godine, a zatim i u romantičnoj komediji "Corro da te" 2022. godine. Ovi rani uspjesi pokazali su njezinu prirodnu lakoću pred kamerama, vještinu koja će se kasnije pokazati neprocjenjivom u svijetu televizijskog prijenosa uživo.

Međutim, njezina istinska strast ležala je u nogometu. Godine 2022. napravila je hrabar zaokret u karijeri, zakoračivši u svijet sportskog novinarstva. Prve korake napravila je na kanalu Sportitalia, gdje se brzo istaknula. Jedan od njezinih prvih zadataka bio je vođenje teleteksta na engleskom jeziku, što je predstavljalo inovaciju za tu televizijsku kuću i pokazalo njezinu svestranost. Nije dugo trebalo da njezin talent bude prepoznat na višoj razini.

Proboj na Milan TV-u i zvjezdani status

Ključni trenutak u karijeri Giusy Meloni dogodio se kada ju je angažirao AC Milan za vođenje programa na svom službenom klupskom kanalu, Milan TV. Kao voditeljica emisija prije i poslije utakmica, postala je zaštitno lice kluba za navijače diljem svijeta. Njezina sposobnost da vješto analizira taktiku, vodi razgovore s gostima i istovremeno zrači pozitivnom energijom, ostavila je navijače Rossonera opčinjenima. U emisiji "Milan Talk" detaljno je pokrivala uspone i padove muške i ženske ekipe, dokazujući svoje duboko poznavanje nogometne igre.

Njezin uspjeh na klupskoj televiziji otvorio joj je vrata nacionalne televizije. Uskoro je postala dio tima prestižne sportske emisije "La Domenica Sportiva" na javnoj televiziji Rai, programu koji u Italiji ima kultni status. Vješto se snalazeći u složenom svijetu sportskog izvještavanja, Meloni je potvrdila svoj status ozbiljne novinarke. Sudjelovala je i u emisiji "Notti Europee" te postala dio voditeljskog tima za Radio Serie A TV, projekt koji je nastao u suradnji s RDS-om i vodstvom lige.

Kraljica društvenih mreža i medijski fenomen

Paralelno s televizijskom karijerom, Giusy Meloni je gradila i impresivnu prisutnost na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil, koji prati više od 570.000 ljudi, postao je platforma na kojoj dijeli trenutke sa snimanja, putovanja i iz privatnog života. Njezine objave, koje često odišu jednostavnošću i stilom "djevojke iz susjedstva", redovito postaju viralne, prikupljajući desetke tisuća lajkova i komentara.

Njezina popularnost prešla je granice klupske pripadnosti. Iako je postala poznata radeći za Milan, obožavatelji suparničkih klubova ne skrivaju simpatije prema njoj. Komentari poput "Da navijaš za Juve, bila bi savršena" postali su uobičajeni ispod njezinih fotografija, svjedočeći o jedinstvenoj sposobnosti da ujedini strastvene talijanske navijače.

Mediji su je prozvali "najzgodnijom nogometnom reporterkom na svijetu", a mnogi je uspoređuju s već etabliranom zvijezdom Dilettom Leottom, pri čemu neki obožavatelji tvrde da ju je Giusy već nadmašila.

"Ljepota? Lagala bih ako bih rekla da nije važna. Vanjski izgled pomaže", istaknula je svojedobno Giusy Meloni, prenosi PianetaMilan.

Unatoč povremenim raspravama o prikladnosti odijevanja, koje prate mnoge talijanske sportske novinarke, Meloni se uvijek ističe profesionalizmom i predanošću poslu. No, isto tako, ljepota Giusy Meloni često je u prvom planu. Tako je britanski tabloid The Sun u kolovozu ove godine pisao kako je Giusy Meloni bljesnula na ljetnom odmoru kad se fotkala u bikiniju na plaži i to objavila na Instagramu.

"Ona je najljepša od svih", stoji u naslovu The Sun-a koji se referirao na komentare na Instagramu.

"Iz koje galaksije ona dolazi?" - napisao je jedan pratitelj Giusy Meloni.

"Nema ravne kad je u pitanju stil i ljepota", "Prekrasne su ti oči i kosa." "Uvijek prekrasna."

Korak prema vrhu

Vrhunac njezina dosadašnjeg uspona stigao je s objavom da će od sezone 2024./2025. postati novo lice streaming servisa DAZN, glavnog nositelja prava za prijenos Serie A. U novoj ulozi voditeljice sa stadiona, pridružit će se elitnom timu koji čine zvijezde poput spomenute Dilette Leotte i Giorgie Rossi. Ovaj transfer predstavlja ne samo veliko priznanje za njezin rad, već je i pozicionira u sam vrh talijanskog sportskog novinarstva. Njezin angažman na DAZN-u jamči joj još veću vidljivost i priliku da svoj talent pokaže najširoj publici.

Iako nikada nije javno otkrila za koji klub navija, poznata je kao velika zaljubljenica u talijansku reprezentaciju, koju s nestrpljenjem prati na velikim natjecanjima. Osim nogometa, njezine strasti su putovanja na egzotične destinacije i ljubav prema dobroj hrani, što rado dijeli sa svojim pratiteljima.

Put Giusy Meloni od glumice do jedne od najprepoznatljivijih sportskih novinarki u Italiji fascinantan je spoj talenta, ljepote i dubokog razumijevanja sporta. Njezina karijera tek je na početku, a s obzirom na golemu popularnost nogometa na međunarodnoj sceni, ne bi bilo iznenađenje da je u budućnosti vidimo i na nekoj od velikih svjetskih televizijskih mreža. Za sada, talijanski nogomet ima novu zvijezdu čiji sjaj postaje sve jači.

