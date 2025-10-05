Sjećate li se ovih legendarnih učiteljskih izjava? Stvarale su paniku, a i dan danas nam zvone u ušima
Danas, 5. listopada, obilježava se Svjetski dan učitelja, dan kada se prisjećamo svih onih koji su nas učili, usmjeravali i često oblikovali u osobe kakve smo danas. Iako se u toj ulozi krije mnogo truda, strpljenja i predanosti, mnogima od nas u sjećanju su ostale i one legendarne rečenice koje su nam tada stvarale mini traume, a danas nam izmame osmijeh.
Svi se dobro sjećamo trenutaka kada bi nas učitelj iznenada prozvao za odgovaranje i srce bi nam preskočilo od panike, ili onih situacija kad je zvonilo za kraj sata, a mi se još nismo smjeli dići jer učitelj nije rekao "možete ići". Upravo su te male, ali nezaboravne epizode postale dio kolektivnog školskog iskustva koje generacije povezuje.
Povodom ovog dana, izdvojili smo najpoznatije učiteljske izjave koje su obilježile djetinjstvo i školovanje mnogih, a pomoću Canve ih pretvorili u zabavne memove, jer što je nekad izazivalo strah i nelagodu, danas nam je samo simpatičan podsjetnik na jedno posebno životno razdoblje.