UFC prvak kontroverznim potezom podijelio svijet i postao mit

Kad je Alex Pereira jutros po našem vremenu kročio u oktogon na UFC 320 u Las Vegasu, mnogi su osjetili da nije riječ samo o još jednoj borbi. Bila je to prilika za iskupljenje, potvrdu i povratak na tron. Čak i prije udarca koji je presudio, napetost je bila opipljiva. Rival iz Dagestana, opaki majstor hrvanja i partera Magomed Ankalaev, publika napeta, pritisak golemi.

No, Pereira nije čekao dugog odmjeravanja. U samo 1 minutu i 20 sekundi nokautirao je Ankalaeva snažnim udarcima i kombinacijama. Bila je to brutalna i brza završnica, koja je publiku bacila u delirij, kako je to slikovito opisala agencija AP. naravno. O Pereirovoj pobjedi vrijedne pojasa poluteške divizije, povratka pojasa u svoje vlasništvo kojeg je svojedobno imao Pereira (do ožujka ove godine kad ga je izgubio), piše i MMA Fighting, Reuters i mnogi strani mediji.

Međutim, vrhunac borbe nije bio samo akcija u oktogonu. Prava buru izazvala je proslava nakon borbe. Umjesto standardne euforije ili slavodobitnog govora, Pereira je gestikulacijom prema suparniku koji je na tlu uzburkao duhove.

Taj potezi izazvao je podjele među fanovima i komentatorima diljem borilačkog svijeta. I dok su njegovi pristaše slavili taj potez kao znak ozbiljne zrelosti i empatije, kritičari su ga smatrali previše teatralnim i bezobraznim u trenutku kad se očekuje snaga i slavljenički naboj.

No, u borilačkom svijetu, gdje svaka gesta, svaka poza i svaki šapat mogu biti interpretirani na stotine načina, upravo ta proslava dodatno je podigla mit o Pereiri. Kao borca koji ne samo da udara snažno, nego i razmišlja – borca koji zna slaviti na svoj način.

"Vidio sam da već pišu o nekom nepoštivanju suparnika, ali to nije istina i tu se ne radi o tome. Otkrit ću vam sad istinu, odnosno što stoji iza tog poteza Pereire. Dakle, Pereira to napravi uvijek kad pobjedi, to je njegov način proslave od koje on ne odustaje. svatko ima nešto, tako Pereira ima svoje. Tito Ortiz je, pa sjetimo se samo, svoje suparnike 'vukao' po kavezu i zakopavao ih lopatom, tako i Pereira ima svoj stil i način proslave koji je humaniji od spomenutog, primjer navodim. Svatko ima nešto svoje. To veselo pokazivanje rukama prema suparniku kojeg je porazio, to je sporno, ali on je to i prije radio. Dagestanci su jako ponosni, imaju pritom veliko poštovanje prema drugima, jako su ponizni pa ih takve stvari smetaju i diraju. Ako gledamo pressicu Ankalajeva, isto tako možemo gledati njegovo nepoštovanje prema Pereiri, što se tiče nekih njegovih izjava. No, to je opet način Ankalajeva kako se odnosi prema nekom na pressicama, stvara li hype, ne stvara, ima tu puno toga, ali ne i prostora za neko traženje nepoštivanja ili nekog animoziteta. Nemojmo tražiti lošu priču u potezu Pereire, to nije lijepo raditi. A to sad neki rade", govori danas prijepodne za portal Net.hr Igor Pokrajac, slavni bivši hrvatski MMA borac s najviše nastupa u UFC-u (13).

