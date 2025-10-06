Modrić nije mogao vjerovati što se dogodilo u Torinu, a scene nakon susreta s Juventusom obići će regiju

Slavni timovi po 245. put su se susreli, a dvoboj je donio puno dinamike, trke i borbenosti, no, unatoč svemu, mreže su ostale netaknute. U prvih petnaest minuta nije bilo većih prilika, a zatim je Pulišić dvaput ozbiljno zaprijetio domaćinu. Rabiot je pokušao s distance, ali bez preciznosti.

Najbolju priliku u prvom dijelu imao je Gimenez u 31. minuti, probio je kroz sredinu i snažno pucao, ali je Di Gregorio bio siguran. U samoj završnici prvog poluvremena Gimenez je propustio iskoristiti još jednu sjajnu šansu.

Već na početku nastavka, u 48. minuti, Maignan je čudesnom obranom nakon udarca Gattija spriječio siguran pogodak. U 52. minuti dosuđen je kazneni udarac za goste nakon što je Kelly srušio Gimeneza, koji je odlično utrčao na fantastičan pas Luke Modrića. Ipak, Pulišić je preuzeo odgovornost, ali se obrukao. Lopta je završila visoko iznad gola.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Unatoč dojmu da pogodak „visi u zraku“, rezultat se do kraja nije mijenjao. Realno gledano, podjela bodova bila je i najpravedniji ishod.

Modrić je još jednom briljirao i odigrao cijeli susret. Dušan Vlahović u igru je ušao u 68. minuti. Filip Kostić dobio je priliku pred sam kraj, u 86. minuti, dok talentirani Crnogorac Vasilije Adžić ovoga puta nije ulazio u igru. Upravo scene na kraju susreta ostat će upamćene. Prvo je nakon zadnjeg sučevog zvižduka Modrić bio vidno razočaran jer je nekoliko minuta prije Rafa Leao promašio čisti zicer na asistenciju našeg kapetana. Sve je završilo u ugodnom tonu nakon što se Luka na kraju susreo sa srpskim reprezntativcem Vlahovićem.

Nakon ovog remija Milan je pao na treće mjesto s 13 bodova, dok je Juventus peti s bodom manje. Na vrhu ljestvice je Napoli s 15 bodova, koliko ima i drugoplasirana Roma. Inter je četvrti s 12 bodova. U sljedećem kolu Juventus gostuje Comu, a Milan će ugostiti Fiorentinu, no prije toga slijedi reprezentativna stanka.