Zbog madeža joj karijera visila o koncu, danas ga nosi s ponosom: Ovo je fatalna manekenka u mladosti

Američka manekenka Cindy Crawford (59) 80- ih i 90-ih godina je žarila i palila svjetskim modnim pistama, ali i naslovnicama časopisa. U kratkom roku uspjela je postati sinonim za ljepotu, a sudeći po njezinim današnjim modnim angažmanima kojih ne nedostaje, njezina ljepota nije izblijedila. Vitkom figurom i licem prepoznatljivom po madežu iznad usne mami uzdahe gdje god se pojavi, a iako je taj isti madež njezin zaštitni znak, na početku karijere stvarao joj je glavobolje.

U jednom intervjuu izjavila je sljedeće: ''Na britanskoj naslovnici su madež čak i maknuli. I prije su mi govorili da ako se želim baviti manekenstvom, maknem taj madež, a moja sestra ga je prozvala ružnim."

Njezina kći Kaia Gerber (24) također je manekenka, ali mnogi tvrde da nije ni do koljena slavnoj majci. Uz minimalne estetske intervencije, Cindy upravdala je status jedne od najljepših žena ikada. Koliko se promijenila u odnosu na dane kada je bila na vrhuncu karijere, procijenite sami.