Legenda u transu zbog Modrića: Ono što je rekao odjeknut će Italijom

U derbiju šestog kola Serie A Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova.

Tragičar susreta bio je Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić odigrao je sjajnu utakmicu za goste i upravo su nakon njegovih lopti “Rossoneri” imali najbolje prilike.

Nakon skromnog prvog dijela u nastavku se igra znatno podigla, ali pogodaka nije bilo. Juve je u 48. minuti mogao povesti preko Gattija, no Maignan je fantastično obranio. Ubrzo zatim Milan je dobio penal nakon što je Kelly srušio Gimeneza, ali je Pulišić promašio cijela vrata.

Do kraja su Leao i Openda imali dobre šanse, no rezultat se nije mijenjao. Milan je tako prekinuo niz od pet pobjeda, dok je Juventusu to bio peti uzastopni remi pod Igorom Tudorom.

Luka Modrić nije govorio nakon susreta, ali ga je nahvalio Alessandro Del Piero:

“Pogledajte Milan, odmorniji su. Doveli su igrače poput Modrića i Rabiota, koji su nadahnuće u ekipi i imaju osobnosti pravih vođa. Svi to osjete, dižu suigračima samopouzdanje. Milan je stvarno dobro odradio prijelazni rok.”

