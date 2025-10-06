SESTRE OLSEN /

Borba s anoreksijom, pritisak slave... Gdje su danas najpopularnije blizanke na svijetu?

Borba s anoreksijom, pritisak slave... Gdje su danas najpopularnije blizanke na svijetu?
Foto: Profimedia
Mary-Kate i Ashley Olsen rođene su 13. lipnja 1986. u Sherman Oaksu, Los Angeles.
1 /23
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mary-Kate i Ashley Olsen (39) postale su svjetski poznate još kao bebe u seriji Full House, a kasnije su izgradile ogromno carstvo kroz filmove, knjige i modne proizvode. Već u tinejdžerskim godinama bile su milijunašice i vlasnice vlastite produkcijske kuće, ali su se suočile s teškim izazovima, Mary-Kate s anoreksijom, a obje s medijskim pritiskom i povlačenjem s fakulteta. U ranim dvadesetima napustile su glumu i okrenule se modi, gdje su kroz brend The Row postale utjecajne dizajnerice nagrađivane za svoj minimalizam i luksuz. Povukle su se iz javnosti, rijetko daju intervjue, žive diskretno i bez prisustva na društvenim mrežama. Danas su poslovne žene koje su uspjele pobjeći od holivudske slave i pronaći mir u kreativnosti i privatnosti.

6.10.2025.
5:51
Hot.hr
Profimedia
Mary Kate I Ashley OlsenVremeplovKarijera
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SESTRE OLSEN /
Borba s anoreksijom, pritisak slave... Gdje su danas najpopularnije blizanke na svijetu?