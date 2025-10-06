Nogometaš i modna dizajnerica zavjetovali se na vječnu ljubav: Evo tko je sve došao na vjenčanje

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik i njegova dugogodišnja partnerica, modna dizajnerica Ivona Glavaš, danas su u Župi Presvetog Srca Isusova u Splitu izrekli sudbonosno “da”.

Kuma mladoj je Ivana Bubić, dok je mladoženjin kum Ante Gabelica. Među uzvanicima našli su se i suigrači iz Hajduka Filip Krovinović i Roko Brajković, kao i poznati nogometni par Iris i Marko Livaja. Feštu nisu propustili ni prijatelji iz svijeta mode i ljepote, među kojima je bio i poznati frizer Ivica Šuljak.

Anthony Kalik zaprosio je uspješnu poduzetnicu Ivonu Glavaš u kolovozu ove godine. Australac rođen u Sydneyju, a s korčulanskim korijenima, prvi je put za Hajduk igrao od 2016. do 2020. godine, nakon čega je dvije i pol godine nosio dres Gorice. U Hajduk se vratio u kolovozu 2022.

Ivona Glavaš, rođena Osječanka, već više od deset godina uspješno vodi svoj modni brend Anovi, koji je poznat po prepoznatljivom stilu i kvaliteti.

Vjenčanje Kalika i Glavaš privuklo je pažnju brojnih medija i obožavatelja, a mladenci su, okruženi obitelji i prijateljima, započeli novo poglavlje svog zajedničkog života u srcu Splita.