Hrvatska i Mađarska spojene autocestom! Plenkovića pitali gdje je Orban: Dao je zanimljiv odgovor

Posljednja dionica autoceste A5 na hrvatskom dijelu 5C koridora, od Belog Manastira do mađarske granice, u ponedjeljak je puštena u promet, a premijer Andrej Plenković rekao je na svečanosti otvaranja da je Hrvatska tako potpuno ispunila svoj dio obveza u izgradnji toga međunarodnoga koridora, koji je žila kucavica ekonomskog razvoja ovoga dijela Europe.

Nova dionica duga je pet km i na njoj se nalazi osam objekata, među kojima se ističe 325 metara dug vijadukt koji je nazvan po 135. baranjskoj brigadi iz Domovinskog rata. Gradnja ove dionice koštala je 46 milijuna eura, a financirana je iz zajma Europske banke za obnovu i razvoj.

U HAC-u navode da, budući da je paralelno s izgradnjom dionice počela i implementacija novog sustava naplate cestarine na svim dionicama, do početka uvođenja novog sustava na ovoj se dionici neće naplaćivati cestarina.

Gdje je Orban? 'Nismo htjeli čekati imaginarni dan'

Plenkovića su upitali zna li zašto se na svečanosti nije pojavio mađarski premijer Viktor Orbán​.

"On je imao neke druge obaveze i zato nije mogao doći, a mi nismo htjeli čekati imaginarni dan, već otvoriti autocestu prvi radni dan nakon što su se za to stekli svi uvjeti i kada su dobivene sve dozvole", kazao je Plenković. Što je još rekao premijer i tko se sve pojavio na svečanosti otvorenja pogledajt u našoj fotogaleriji.