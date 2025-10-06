Đalović u centru nove priče: Nakon sukoba na treningu, preuzima klub u zoni ispadanja!

Nekadašnji trener Rijeke, Radomir Đalović, vrlo brzo nakon odlaska s Kvarnera pronašao je novi angažman i jednako brzo ga završio. Crnogorski stručnjak preuzeo je Maribor, ali njegova epizoda u Sloveniji trajala je kraće od tri tjedna.

Razlog odlaska nisu bili loši rezultati, dapače — Đalović je upisao tri pobjede u tri susreta. No, situacija je eskalirala na treningu kada je došlo do sukoba dvojice igrača, Omara Rekika i Benjamina Tetteha. Đalović je pokušao razdvojiti razjarene suigrače, pritom zaradio udarac i odlučio napustiti klub uz sporazumni raskid ugovora.

Ipak, prema informacijama koje prenosi turski insajder Reşat Can Özbudak, bivši trener Rijeke uskoro bi mogao preuzeti novi klub — turskog prvoligaša Eyüpspor.

Eyüpspor je trenutno u teškoj situaciji, nalazi se u zoni ispadanja s pet osvojenih bodova, a posljednji poraz od Kocaelispora (0:1) bio je presudan za smjenu trenera Selçuka Şahina, koji je nakon niza od pet utakmica bez pobjede podnio ostavku. Jedini pogodak na tom susretu postigao je Bruno Petković, što je ujedno bio i udarac koji je presudio bivšem treneru.

Riječ je o klubu koji je prošle sezone po prvi put zaigrao u turskoj Superligi i završio visoko šesti, samo bod iza mjesta koje vodi u Europu. Ove sezone, međutim, ambiciozni Eyüpspor nalazi se daleko od tih visina i hitno traži spasitelja.

Ako Đalović doista preuzme momčad iz Istanbula, to će mu biti treći trenerski posao u jednoj sezoni. Nakon što je s Rijekom osvojio dvostruku krunu – prvenstvo i Kup – dobio je otkaz početkom rujna, a ubrzo potom preuzeo Maribor. No, nakon samo 16 dana na klupi, odlučio je spustiti roletu zbog incidenta koji je odjeknuo regijom.

