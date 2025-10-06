U Mariboru smo osjetili MMA u punom sjaju: Nedoh, Karslidis i Kedveš oduševili

Subota je u Zagrebu osvanula sunčano i sve je ukazivalo na početak jednog lijepog sportskog vikenda prepunoga odličnih borbi, brutalne atmosfere i MMA štiha koji pogodio svaki grad u koji FNC dolazi. Kako se naša ekipa približavala Sloveniji i granici na Macelju, vrijeme je postajalo sve tmurnije, a očekivanja su se smanjila. Kao da se nije osjećao MMA ugođaj koji donosi nabrijavanje i iščekivanje nokauta, taktičkih predstava i neizvjesnih završnica.

Pitali smo lokalce što se događa, zašto se ne osjeća duh MMA sporta u Mariboru i što je glavni razlog atmosfere koja se, ipak, sve više poboljšavala kako se bliži event, u i oko dvorane. I dobili smo odgovor, zapravo vrlo logičan. Nekoliko stotina metara dalje, nogometni klub Maribor igrao je svoju prvu utakmicu pod vodstvom novog trenera Feđe Dudića koji je zamijenio hrvatskog prvaka Radomira Đalovića nakon samo nekoliko kola.

Foto: Fnc

Kao što smo rekli i prije, od potpuno neočekivanog ugođaja, atmosfera se počela buditi, a sve više ljudi značilo je i bolje atmosferu za borce koji su pružili odlične borbe. Pa krenimo redom...

Mariborska dvorana sve je više gorjela je u subotu navečer, energija, buka publike i miris borbe ispunili su svaki kutak. U glavnoj borbi večeri Jakob “Gorila” Nedoh prekinuo je niz poraza i tehničkim nokautom u drugoj rundi svladao Argentinca Lucasa “Kobru” Alsinu. Prva runda bila je oprezna, ali čim je Nedoh pronašao ritam, sve je krenulo njegovim tempom. U drugoj rundi pogodio je “topom” u bradu, a zatim serijom “čekića” završio posao. Dvorana je eksplodirala.

Nešto ranije, Simeon Karslidis priredio je najatraktivniji trenutak večeri. Cipranin je već u prvoj rundi nokautirao Arkadiusza Pałkowskog brutalnim high kickom koji je zaljuljao kavez i oduševio publiku. Bio je to potez za highlight i zasluženi bonus večeri.

Foto: Fnc

Hrvatski “AK-47”, Andrej Kedveš, ponovno je pokazao svjetsku klasu. U meču s malim rukavicama nadjačao je bivšeg Glory prvaka Serhiija Adamčuka jednoglasnom odlukom sudaca. Udarci, tempo, pritisak – sve je bilo na strani hrvatskog borca koji je i nakon meča poručio: “MMA još čeka, ali kad odlučim, prvi ćete znati.”

Foto: Fnc

Domaći teškaš Alexander Drabinca došao je do treće pobjede zaključavši iskusnog Iranca Mehdija Barghija giljotinom, dok je Dalibor Dragojević nastavio neporaženi niz svladavši Brazilca Igora Juniora.

Akos Denes nokautom u drugoj rundi zaustavio je Dina Suljkanovića, a Gruzijac Ilija Karuhnišvili podijeljenom odlukom slavio protiv Danijela Bažanta u borbi koja je podigla dvoranu na noge.

Večer je otvorio mladi Ukrajinac Jevgen Hončarko, koji je u svom profesionalnom debiju impresivno svladao Izraelca Orija Sarusija i pokazao da dolazi nova generacija boraca.

Maribor je te večeri disao s FNC-om borbe, emocije i glasna publika podsjetili su zašto je ova scena najbrže rastuća u regiji. Ono što nas očekuje do kraja godine je pravi spektakl! Prvo 30. studenog Varaždinska arena će ugostiti najbolje borce regije, a kao glavna zvijezda se navodi Marko Bojković koji će tražiti pobjedu nakon poraza od Miloša Janičića. A onda spektakl seli u Podgoricu gdje će dvorana Morača, prepuno vatrenih Crnogoraca napraviti sve da napravi najbolji MMA spektakl ove godine.

