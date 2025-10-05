Kakav kralj! Jedan od junaka 'podvalio' našem reporteru: 'Jesi ti onaj što me pitao...'

Alexandr Drabinca u travnju je na FNC 22 eventu u Ljubljani ušao u kavez na pjesmu Barbie Girl. Ušao je s rozim šeširićem uz tekst "Kiss me here, touch me there, hanky-panky".U subotu je na FNC Knockout 2 eventu u Mariboru u kavez ušao na način da je zgrabio ukulele, pa dijelio sombrere djevojkama u publici. Drabinca jednostavno voli napraviti šou. Voli se zezati. A što je tek izveo nakon pobjede protiv Iranca Mehdija Barghija, gušenjem u prvoj rundi? Dakle, reporter Net.hr-a Vehmir Džakmić razgovarao je Drabincom nakon pobjede.

"Jesi ti onaj što me pitao kako si ušao u kavez? Oooooo"... pitao je u zafrkanciji slovenski MMA borac Aleksandr Drabinca našeg Vehmira Džakmića.

"Ne, ne, za kafanu" - odgovorio mu je Vehmir, koji se niti malo nije scimao...

"Ajmo jedan na jedan, baci, baci, sad ćemo mi to. Šalim se, šalim se", briljirao je Drabinca.

Drabinca i Vehmir Džakmić ugodno su porazgovarali.

Pogledajte u priloženom videu gore što je jedan od junaka FNC Knockout 2 eventa Aleksandr Drabinca kazao našem Vehmiru Džakmiću.

