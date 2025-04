Drabinca otkrio zašto je ušao u kavez na pjesmu Barbie Girl: 'Svidjela se svima'

Spektakularni FNC 22 event u ljubljanskoj Areni Stožice, kao najveći MMA event ikad u Sloveniji uz prijenos na platformi VOYO počeo je pobjedom Slovenca Aleksandra Drabinca protiv Poljaka Pawela Oleszczuka nokautom u prvoj rundi.

Pawel Oleszczuk pripadnik je poljske vojske, padobranske specijalne postrojbe i stručnjak za blisku borbu. Visok je 193 cm, a svoje suparnike voli završiti u parteru. Niti jedna borba mu uoči ove nije išla dalje od druge runde. No, Drabinca ga je brzo sredio. Nokaut pogledajte OVDJE.

Drabinca je odabrao je pjesmu 'Barbie Girl' za ulaz u kavez. Ušao je s rozim šeširićem uz tekst 'Kiss me here, touch me there, hanky-panky'.

"Svidjela se svima i to je to. Što da kažem. O meču isto nemam puno za reći. Ušao sam, šamarao, on je pao i to je to. Htio sam high-kickom, ali sam ga u čini mi se lakat pogodio. Sve me boli. Dalje u FNC-u sam sigurno, ali iskreno moram malo početi trenirati jer sam u lošoj formi, a to je malo bezveze. Vidjet ću još na koju kilažu ću ići. Ne znam. Htio bih Ramosa za borbu da riješimo što moramo riješiti. Ako mi FNC neće dati Ramosa, neka mi daju nekoga koga je on pobijedio da ga završim još brže", rekao je našem Vehmiru Džakmiću odmah nakon borbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ovaj ulazak u kavez će se dugo pamtiti: Rozi šeširić i Barbie Girl, a sličnost s Margot Robbie je nevjerojatna

Tekst se nastavlja ispod oglasa