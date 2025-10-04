Naš reporter 'uhvatio' je zvijezdu večeri! Ovo je potpuni hit

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UNDERDOG /

Karslidis je jako opasan borac. To je i pokazao na FNC Knockout 2 eventu. Nakon teškaškog spektakla, publika je u velteru (-77 kg) gledala pravi okršaj između Cipranina Simeona Karslidisa (9-1) i Poljaka Arkadiusza Palkowskog (7-3).

Karslidis je u FNC-u već poznat po pobjedi nad Tomislavom Sičajom, dok je Palkowski u posljednjem nastupu zaustavio najvećeg slovenskog prospekta Jana Berusa. Iako su mnogi vjerovali da je Cipranin “lak plijen”, borba je pokazala suprotno.

Prvotno je Karslidis trebao ući u kavez s Jovanom Marjanovićem, no srpski borac završio je na operaciji lakta pa je uskočio Palkowski. Razlike u stilovima bile su jasne – Karslidis je poznat po grapplingu, a Poljak preferira stojku.

Ipak, sredinom prve runde Karslidis je iznenadio. Lukavom fintom otvorio je prostor i pogodio snažan desni high kick koji je presudio tijek meča.

Cipranin je još jednom dokazao da je svestran i opasan borac, koji u FNC-u iz nastupa u nastup potvrđuje da zaslužuje pažnju borilačke publike.