Nasmijani Dajčman nam otkrio što će prvo napraviti nakon važne pobjede

Tadej Dajčman pobijedio je Jeremyja Kimballa prekidom u trećoj rundi. Njihov meč nije ponudio puno uzbuđenja i činilo se da će odluku o pobjedniku donijeti suci, no Tadej je uzeo sve u svoje ruke, iskoristio priliku i završio protivnika.

Nakon meča Dajčman je stao pred kameru, govorio o meču i otkrio da će prvo što će sada napraviti je otići na pivo.

