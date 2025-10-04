Hrvatsku čeka još jedan val poskupljenja, računi za grijanje veći i do 9 posto

NAJVEĆI RAST U RIJECI /

Hrvatsku čeka još jedan val poskupljenja energenata, ovoga puta na udaru su građani koji se griju preko toplane. Prema podacima Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA), grijanje će u prosjeku poskupjeti oko 9 posto, što znači da će računi za prosječno kućanstvo, odnosno stan od 60 četvornih metara, biti veći za 3,5 eura mjesečno.

Sinoćnje temperature spustile su se gotovo do nule, a dok građani čekaju prve tople radijatore, čeka ih i nova stavka na računima.

“Ja sad trenutno koristim klima uređaj u prostorijama gdje boravim. Onaj dio stana koji ne grijem stvarno je ledeno. Ovaj mjesec već očekujem da će mi i račun za struju zbog toga biti veći, još kad dođe i račun za grijanje ne znam kako će to izgledat”, rekao je Goran iz Zagreba.

Iako prosječno poskupljenje iznosi 9 posto, razlike među gradovima su značajne. U Zagrebu će grijanje za stan od 60 četvornih metara biti skuplje 9,09 posto, odnosno 3,78 eura mjesečno. U Osijeku je poskupljenje 8,56 posto, oko 3,56 eura, dok će u Sisku rast cijene iznositi 8,64 posto ili 3,57 eura mjesečno.

Najveći rast bilježi Rijeka, gdje će grijanje biti skuplje 9,41 posto, odnosno 6,55 eura. Međutim, tamošnji građani dobit će gradsku subvenciju od 10 eura mjesečno, pa će u konačnici biti na plusu. Slična situacija je i u Karlovcu, gdje grijanje poskupljuje 8,66 posto, oko 6,11 eura, ali subvencija od 12 eura mjesečno pokriva taj trošak. U Vukovaru, pak, cijene ostaju iste.

