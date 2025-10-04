Bura nezadovoljstva ispred Tomaševićevog ureda, prosvjednici: 'Karte na stol!'

PROTIV IDEOLOGIJE /

Uzvikivanje "Karte na stol" poruka je upućena zagrebačkoj vlasti, da su protiv ideološki obojanog Zdravstvenog odgoja.

Inicijativa Karte na stol, na čelu s Leonardom Mesarićem, proziva udruge koje, kako kaže, promoviraju preverzne oblike seksualnog ponašanja: "Koji ne znaju jesu li binarni, nebinarni, fluidni, jednorozi, pa kako je moguće da takvi ljudi su blizu mjesta gdje se raspravlja o odgoju i obrazovanju i našoj djeci".

O zagrebačkoj vlasti druga članica inicijative Karte na stol, Josipa Nemet, dodaje: "Pričaju o svetinji svome kondomu i o njegovoj 100-postotnoj zaštiti, što je potuni nonsens. A nigdje na pričaju da ne štiti u potpunosti od HPV-a, herpesa i trudnoće".

Glavni organizator prosvjeda Leonard Mesarić, bivši je nogometaš Dinama i Lokomotive, koji putem inicijative Karte na stol traži da ih se uključi u izradu programa Zdravstvenog odgoja, koji iduće školske godine treba krenuti u zagrebačkim školama.

"Oni žele nas predribljati. Gradska vlast i povjerenstvo nam hoće prodati fintu. Fintu u obliku poluinformacija, izmotavanja, manipulacija", kaže Mesarić. Više doznajte u prilogu Katarine Brečić.