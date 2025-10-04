Priveden navijač koji je u Puli rasistički vrijeđao igrača Varaždina: Evo koliku kaznu traži policija

OŠTRA OSUDA /

Policija je privela muškarca koji je jučer na Aldo Drosini za vrijeme utakmice Istre i Varaždina rasistički vrijeđao stopera Varaždina Laminea Baa. U 88. minuti sa zapadne tribine Mauritancu su upućeni ružni rasistički povici. Nogometaš je reagirao, zaustavio igru i okrenuo se prema navijaču koji ga je vrijeđao, a sudac je nakratko prekinuo susret. Počinitelj je danas priveden, a policija je za njega zatražila izricanje kazne zatvora od 30 dana te dvije godine zabrane posjećivanja utakmica Istre i hrvatske reprezentacije. I Varaždin i Istra oštro su osudili ovakvo ponašanje kao i HNS