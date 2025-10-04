PRVA REAKCIJA /

Evo što je Garcia rekao nakon mučenja i teško izborene pobjede Hajduka u Slavoniji

U prvom subotnjem ogledu devetog kola HNL-a nogometaši splitskog Hajduka su u Vinkovcima svladali domaći Vukovar 1991 s minimalnih 1-0 (0-0).

Od 25. minute Vukovar 1991 je imao igrača manje nakon isključenja Vite Čaića, a trenutak odluke dogodio se u 77. kada je za 1-0 pogodio Rokas Pukštas.

bijeli su do ove pobjede stigli puno teže nego što se očekivalo, a u videu pogledajte što je poslije utakmice rekao trener Gonzalo Garcia.

4.10.2025.
20:21
RTL DANAS
HajdukGonzalo Garcia
