Evo što je Garcia rekao nakon mučenja i teško izborene pobjede Hajduka u Slavoniji

PRVA REAKCIJA /

U prvom subotnjem ogledu devetog kola HNL-a nogometaši splitskog Hajduka su u Vinkovcima svladali domaći Vukovar 1991 s minimalnih 1-0 (0-0).

Od 25. minute Vukovar 1991 je imao igrača manje nakon isključenja Vite Čaića, a trenutak odluke dogodio se u 77. kada je za 1-0 pogodio Rokas Pukštas.

bijeli su do ove pobjede stigli puno teže nego što se očekivalo, a u videu pogledajte što je poslije utakmice rekao trener Gonzalo Garcia.