Slavenovo slavlje na Apašu: Očajni Osijek nije uspio niti s igračem više

U drugoj subotnjoj utakmici devetog kola HNL-a nogometaši Slaven Belupa su osvojili tri domaća boda, svladali su Osijek s 2-1 (1-0).

Slaven Belupo je poveo već u sedmoj minuti golom Michaela Agbekpornua, dok je u 59. minuti Ante Šuto povećao na 2-0. Na drugoj strani jedini je strijelac bio Luka Jelenić u 94. minuti.

Slaven Belupo je sada šesti na ljestvici i ima 12 bodova koliko i treći Varaždin, četvrta Lokomotiva te peta Istra 1961. Osijek je skliznuo za jedno mjesto i nalazi se na osmoj poziciji.

Od početka je domaćin zagospodario terenom, a poveo je nakon prve prave akcije. U sedmoj minuti, nakon dugačko izvedenog auta, lopta je došla do Agbekpornua koji je zabio za 1-0 i svoj premijerni pogodak u dresu kluba iz Koprivnice.

Rano primljeni pogodak nije nimalo razbudio Osječane koji su odigrali vrlo slabo prvo poluvrijeme. I nakon vodstva je Slaven Belupo nastavio napadati pa su se zaredali pokušaji Caimacova i dva puta Nestorovskog nakon kojih se rezultat nije mijenjao.

Prva nešto opasnija situacija u domaćem šesnaestercu se dogodila u 24. minuti, ali je tada Žuta blokirao pokušaj Bukvića. Do odmora je još dva puta zaprijetio domaći napadač Nestorovski, kao i najbolji gostujući strijelac Omerović, ali mreže su ostale mirne do kraja prvih 45 minuta.

Nevidljivi Osječani

Nevidljivi su Osječani bili i početkom drugog poluvremena. Napadački ništa gosti nisu napravili, a u obrani je napravljen novi propust. U 59. minuti poklon je iskoristio Šuto koji je bio strijelac za 2-0.

Samo dvije minute kasnije bio je Čolina vrlo blizu smanjenja na 1-2, ali je njegov volej udarac za malo bio neprecizan.

Domaćin je u 71. minuti sam sebi zakomplicirao završnicu utakmice. Tada je drugi žuti karton dobio Nestorovski, prvi je zaradio u 69., a Osijek je igrača više skoro naplatio samo tri minute kasnije. Ubačaj Omerovića se pretvorio u izuzetno opasan udarac kojeg je domaći vratar Hadžikić ipak zaustavio na gol-liniji.

U 84. minuti je Toure jako dobro pucao, ali još se jednom istaknuo golman Slaven Belupa Hadžikić. U 89. minuti gosti nisu imali sreće jer su dva puta pogađali okvir vrata. Nesretnici su bili Živković i Mikolčić čime je nestala i zadnja mogućnost da Osječani iz ovog dvoboja izvuku barem bod.

Došao je Osijek do počasnog gola, dao ga je Jelenić u 94. minuti, ali bilo je to sve od gostiju u ovom susretu.

Pobjeda Hajduka

U prvom subotnjem ogledu nogometaši splitskog Hajduka su u Vinkovcima svladali domaći Vukovar 1991 s minimalnih 1-0 (0-0). Od 25. minute Vukovar 1991 je imao igrača manje nakon isključenja Vite Čaića, a trenutak odluke dogodio se u 77. kada je za 1-0 pogodio Rokas Pukštas.

S nova tri boda Hajduk se ponovno bodovno izjednačio na vrhu s Dinamom, ali zagrebački sastav tek mora odraditi svoju utakmicu ovog kola protiv Lokomotive. Vukovar 1991 je ostao posljednji, ima pet bodova, odnosno, dva manje od pretposljednje Rijeke.

U prvom susretu u petak Istra 1961 je u Puli svladala Varaždin 1-0. Jedini je pogodak postigao Lončar u 64. minuti.

U nedjelju će od 15:45 sati igrati Gorica i Rijeka, dok kolo završava zagrebačkim derbijem na maksimirskom stadionu između Lokomotive i Dinama od 18:45 sati.

HNL, 9. kolo:

Slaven Belupo - Osijek 2-1 (Agbekpornu 7, Šuto 59/Jelenić 90+4)

Vukovar 1991 - Hajduk 0-1 (Pukštas 77)

Petak:

Istra 1961 - Varaždin 1-0 (Lončar 64)

