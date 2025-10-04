Garcia nakon prvog 'kruga' HNL-a: 'Imamo još puno posla, trebamo bolje znati što želimo raditi'

Hajduk je u zadnjem kolu 'prvog od četiri kruga' HNL-a u Vinkovcima na gostovanju kod Vukovara slavio 1-0 golom Pukštasa u 77. minuti te se tako barem privremeno izjednačio s Dinamom na vrhu tablice, ali uz utakmicu više.

Domaćini su od 25. minute bili s igračem manje nakon što je isključen 20-godišnji Vito Čaić, koji je high-kickom u borbi za jednu loptu udario Rokasa Pukštasa u glavu, a Melnjak je prvotno pokazao samo žuti karton. No, javio se Ivan Bebek iz VAR sobe i pozvao suca da pogleda snimku jer bi to mogao biti izravni crveni karton. Više o situaciji OVDJE.

"Bila je teška utakmica, težak je bio i teren. Nismo najbolje krenuli u utakmicu, imali smo oboje po nekoliko prilika. Nakon crvenog kartona utakmica se promijenila. Trebamo bolje znati što želimo raditi. Kreirali smo par izvrsnih šansi, ali, ponavljam, mogli smo pogodak i primiti. Imamo još puno posla za napraviti", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia, koji je krenuo s trojicom u zadnjoj liniji pa se kasnije nakon isključenja prebacio na četvoricu:

"Očekivali smo jako težak i spor teren. Nismo fizička ekipa, trebali smo imati sigurnost. Nakon crvenog kartona odlučili smo napasti i zato smo promijenili formaciju. Najvažnije da smo pobijedili, imamo 19 bodova, mislim da možemo biti zadovoljni nakon prve dionice. Trebamo sada raditi s igračima koji ostaju i nastaviti napredovati."

'Rebić ima odličan mentalitet, takvi nam trebaju'

U 73. minuti je 19-godišnji Luka Hodak ušao umjesto Karačića.

"Nitko nema poziciju u momčadi, oni koji rade će nastupati. To ne ide preko noći. Trebamo imati balans između iskustva i mladosti, danas su nastupili Hodak, Hrgović, Mlačić... Treba nam i iskustvo jer ponekad prelako ispadamo. Hodak je jako discipliniran i sluša moje upute."

Rebić je u odsustvu ozlijeđenog Marka Livaje ponovno bio u ulozi napadača.

"Bila je jako teška utakmica za njega zbog te uloge. Znali smo da neće primati puno lopti. On može igrati napadača i vjerovali smo u njega. Ima odličan stav i mentalitet, takvi nam trebaju", zaključio je Garcia.

