Veliko iznenađenje na vrhu! Evo tko ima najveće šanse za osvajanje Lige prvaka

Analitičari Opta objavili su nove izračune za osvajanje Lige prvaka nakon dva odigrana kola grupne faze, i na vrhu je došlo do promjene. Najviše šansi sada ima Arsenal s 18.09 posto, dok je Liverpool, koji je uoči početka natjecanja bio glavni favorit, pao na drugo mjesto (14.70 posto). Treći je prošlosezonski prvak PSG s 13.96 posto.

U užem krugu favorita nalaze se i Manchester City (9.71 posto), Bayern (9.50 posto) te Barcelona (8.25 posto). Real Madrid, unatoč impresivnoj povijesti u ovom natjecanju, trenutno ima tek 4.94 posto šanse prema Opti.

The Opta supercomputer has a new favourite for the 2025-26 UEFA Champions League title following the action on Matchday 2.



Check the latest projections here. ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) October 2, 2025

Arsenal nikada u povijesti nije osvojio Ligu prvaka, ali ulazak u novu sezonu s dvije pobjede i maksimalnim učinkom dao je navijačima dodatni razlog za optimizam. Na dnu ljestvice šansi nalaze se klubovi poput Kairata i Ajaxa s 0 posto te Slavia Prag s gotovo zanemarivih 0.01 posto.

Optine projekcije uvijek izazivaju rasprave, no jasno je da će nadolazeća kola dodatno promiješati poredak i otvoriti nove favorite.

