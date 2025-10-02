Hansi Flick opleo po zvijezdama Barcelone: 'Vidjeli ste kako to oni dobro rade'

Nakon sinoćnjeg poraza 1-2 od PSG-a u Ligi prvaka, trener Barcelone Hansi Flick istaknuo je da su gosti od 35. minute kontrolirali utakmicu, te da se kod njegovih igrača vidio umor u drugom poluvremenu.

"Imam povjerenja u svoju ekipu, ali večeras nismo bili u najboljem izdanju. Nakon 35. minute PSG je preuzeo kontrolu. Kod nekih naših igrača bilo je vidljivo da su umorni. PSG je zaslužio pobjedu", rekao je Flick.

Barcelona je povela golom Ferrana Torresa u 19. minuti, ali su gosti do odmora izjednačili. Pogodak za 1-1 u 38. minuti postigao je 19-godišnji veznjak Senny Mayulu. U 90. minuti gosti su majstorski izveli kontranapad kojeg je golom zaključio Goncalo Ramos.

"Moramo se popraviti, čitava momčad mora sudjelovati i u napadu, i u obrani, moramo bolje koristiti prazan prostor. Vidjeli ste kako igrači PSG-a dobro koriste prazan prostor. Također, kada u završnici branite 1-1 morate to raditi pametnije, a oni su nama zabili gol iz kontranapada. Moramo biti organiziraniji i bolje pokrivati prostor", zaključio je Flick.

