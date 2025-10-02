Poznati trener upozorava: 'Mi ih podcjenjujemo, ali ovo je činjenica. Rijeci će biti jako teško'

Rijeku u utorak (početka u 18.45) u dalekoj Armeniji očekuje prva utakmica u Konferencijskoj ligi, protiv FC Noaha (mladog kluba osnovanog 2017.) a uoči te utakmice porazgovarali smo s bivšim trenerom Rijeke Goranom Tomićem.

Rijeka je europski put ove sezone ispala u kvalifikacijama za Ligu prvaka, u kojima je bolji bio Ludogorets, nakon čega je u pretkolu Europske lige pobijedila Shelbourne i došla do play-offa s PAOK-om, u kojemu joj je poraz automatski donio skupinu Konferencijske lige.

Noah, na čijoj klupi sjedi hrvatski trener Sandro Perković, imao je isti put u Europi - počeli su u kvalifikacijama za Ligu prvaka pa Europsku ligu i na kraju završili u Konferencijskoj ligi.

Foto: Srecko Niketic/pixsell

"Izrazito teška utakmica za Rijeku zbog toga što nisu u najboljem momentu, a s druge strane s druge strane imaju jednu ekipu koja je na domaćem terenu i koja je dosad pokazala da zna biti tvrd orah, tako da je sigurno zahtjevna utakmica za Rijeku", rekao je Tomić i dodao:

"Mi malo podcjenjujemo ekipe iz takvih zemalja. Međutim, činjenica je da je to jedan klub koji je koji ima jako bogatog vlasnika, koji su stvarno jako puno novca potrošili i napravili jedan meteorski uspon u nekoliko u nekoliko godina. Tako da s te strane, zahvaljujući sigurno i i platežnoj moći doveli su kvalitetnu ekipu, što dokazuje i to da su došli do plasmana u Konferencijsku ligu. To je jedan mladi klub koji nema puno takvih utakmica u svojoj povijesti, tako da će e ova sezona će biti 'nabrijana' atmosfera i očekujem tešku utakmicu za Rijeku."

Kada se gleda po vrijednosti igrača i tradiciji klubova, Rijeka je na papiru favorit. No, to na terenu neće značiti ništa.

"Po meni je ova utakmica 50-50. Rekao bih da je Rijeka sigurno favorit po tradiciji i po kvaliteti kadra, znamo kakvu je prošlu sezonu imala. Međutim, kažem baš zbog ovih stvari koje sam rekao maloprije, zbog tog dalekog gostovanja, trenera koji poznaje Rijeku, Sandro je stvarno kvalitetan trener, da će to biti izrazito ovaj zahtjevna utakmica. Oni su u pretkolima igrali kvalitetne utakmice (protiv Ferencvarosa op.a.), bili su tvrd orah i danas će to biti 50-50", zaključuje Tomić.

