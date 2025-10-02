Dinamovac ostavio Izraelce u čudu: 'To je korak unatrag, ali trauma je bila prejaka'

Dinamo u četvrtak u 2. kolu Europske lige igra protiv izraelskog Maccabija iz Tel Aviva.

Susret počinje u 21.00, a zbog političke situacija i rata između Izraela i Palestine, igra se u Bačkoj topoli.

Uoči utakmice izraelski mediji su objavili analize momčadi Dinama, a posebnu pažnju je privukao slučaj prvog napadača Plavih Diona Drena Belje, koji je u Maksimir stigao ovoga ljeta iz njemačkog Augsburga.

Dobro ulaganje

Izraelci se čude njegovom slučaju jer je iz Oijeka otišao u Augsburg, bio na posudbi u bečkom Rapidu, pa se vratio u Hrvatsku i potpisao za Dinamo.

"Na neki način to je korak unatrag – biti i rezerva u Bundesligi zvuči prestižnije od statusa prvotimca u HNL-u. Ali trauma iz Njemačke bila je prejaka, a želja za Dinamom još jača", pišu izraelci pa zaključuju da se njegov Dolazak u Dinamo pokazao kao pogodak:

"Četiri gola u prva četiri kola HNL-a i dva pogotka Fenerbahčeu najbolja su potvrda da Dinamo nije pogriješio s ulaganjem."

