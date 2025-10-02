Joško na udaru: 'Eto ti tvog Gvardiola, želi svu slavu za sebe'

Nogometaši Manchester Cityja do 90. minute su imali u džepu drugu pobjedu u ovosezonskoj Ligi prvaka, ali su se na kraju morali zadovoljiti s 2-2 kod Monaca u dvoboju drugog kola.

Od starta je sastav Josepa Guardiola bio bolji, a poveo je u 15. minuti. Lijepo je asistirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol koji je prebacio kompletnu domaću obranu, a potom je suparničkog vratara za 1-0 prebacio Haaland.

Monaco je vrlo brzo uspio izjednačiti, u 18. minuti za 1-1 je pogodio Teze, a potom je uslijedila inicijativa gostiju koja je naplaćena novim golom Haalanda u 44. minuti.

Bolji je Manchester City bio i u nastavku, dva puta je tijekom susreta domaćina spašavao okvir vrata nakon udaraca Fodena i Reijndersa, a kazna je na drugoj strani uslijedila u 90. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za domaćina i Dier je pogodio za 2-2.

Joško Gvardiol je odigrao cijelu utakmicu za Manchester City i izazvao podijeljene reakcije. Dok većina medija hvali njegov nastup, brojni navijači ga kritiziraju zbog reakcije u 96. minuti kada je u izglednoj poziciji pucao (i promašio), umjesto da doda Haalandu koji je bio u još boljoj situaciji.

U nastavku prenosimo neke od komentara:

"Eto ti tvog Gvardiola. U zadnjoj minuti, najbolji napadač na svijetu je u šesnaestercu, a on želi svu slavu za sebe."

"Haaland na hat-tricku, potpuno je sam u šesnaestercu, a ti pucaš bez ikakvog razloga"

"Još uvijek kiptim zbog toga što Gvardiol nije dodao je*enu loptu, bilo je preočito"

"Vidio sam to i odmah pomislio da je to čisto dodavanje za Haalanda. Ali ne, Gvardiol je mislio da može zabiti čudesan pogodak. Nakon toga sam poludio"

