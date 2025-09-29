Navijači Reala šalju poruku Pérezu: Modrić u Milanu igra bolje od svih naših veznjaka
Stranica The Madrid Views sa 600 tisuća pratitelja...
Milan je nakon šokantnog poraza od Cremonesea otvorio niz od pet pobjeda zaredom, od čega četiri u Serie A, pa je skočio na vrh ljestvice.
Luka Modrić ponovno je briljirao, neumoran u sredini terena i ključan u završnici susreta, kada je u 91. minuti spasio Rossonere sjajnom reakcijom u obrani.
Njegove partije pažljivo prate i navijači Reala, iz kojeg je ovog ljeta otišao nakon 13 godina.
Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!
Stranica The Madrid Views sa 600 tisuća pratitelja ironično je poručila predsjedniku Pérezu da “obrati pažnju na jednog 40-godišnjaka u Milanu” koji igra baš kao tip veznjaka potreban Realu.
POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kranjčar primio nagradu pa govorio o ocu, Dinamu, Hajduku i Luki Modriću