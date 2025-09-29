Navijači Reala šalju poruku Pérezu: Modrić u Milanu igra bolje od svih naših veznjaka

Milan je nakon šokantnog poraza od Cremonesea otvorio niz od pet pobjeda zaredom, od čega četiri u Serie A, pa je skočio na vrh ljestvice.

Luka Modrić ponovno je briljirao, neumoran u sredini terena i ključan u završnici susreta, kada je u 91. minuti spasio Rossonere sjajnom reakcijom u obrani.

Njegove partije pažljivo prate i navijači Reala, iz kojeg je ovog ljeta otišao nakon 13 godina.

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Stranica The Madrid Views sa 600 tisuća pratitelja ironično je poručila predsjedniku Pérezu da “obrati pažnju na jednog 40-godišnjaka u Milanu” koji igra baš kao tip veznjaka potreban Realu.

POGLEDAJTE VIDEO: Niko Kranjčar primio nagradu pa govorio o ocu, Dinamu, Hajduku i Luki Modriću