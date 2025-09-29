Nogometni svijet klanja se Luki Modriću

Milan je u derbiju 5. kola Serie A svladao Napoli 2-1 i tako preuzeo vrh ljestvice Serie A, a posebnu pažnju medija privukao je kapetan Vatrenih Luka Modrić, najbolji hrvatski nogometaš ikad, maestro nogometa, čovjek koji impresionira i u Italiji, iako je u 41. Lukin doprinos bio je toliko upečatljiv da su ga gotovo svi talijanski sportski listovi i portali istaknuli u svojim izvještajima.

La Gazzetta dello Sport opisala je Luku Modrića kao 'šampiona žrtvovanja', ocijenivši njegov nastup s 7.5. U tekstu naglašavaju kako njegova preciznost podsjeća na laser, a dodavanja – bilo kratka ili duga – dijeli 'kao da u igru ulazi s kutomjerom'. Dodaju i da neumorno trči sve do posljednjeg zvižduka.

Sky Sport mu je dodijelio ocjenu 7, dok je portal Goal analizirao širu sliku.

"Milanov plan da se osloni na iskusne i provjerene igrače pokazao se punim pogotkom. Prvo je vraćen trener Massimiliano Allegri, a zatim je doveden i Modrić, čiji autoritet i iskustvo na najvišoj razini unose mir i red u svlačionicu nakon burnog razdoblja", stoji u pisanju Goal.com-a.

Na istom portalu dodali su i da “Modrić crta nogomet”, uz ocjenu 7, posebno naglašavajući kako je u dvoboju s Kevinom De Bruyneom izašao kao pobjednik.

Corriere dello Sport ga opisuje kao igrača koji uvijek zna što treba napraviti, nalazi se na pravom mjestu u pravo vrijeme, kontrolira ritam igre i donosi ravnotežu. Posebno ističu njegovu upornost i činjenicu da se trudi jednako snažno do samoga kraja.

Američki Yahoo Sport navodi kako Luka nastavlja prkositi godinama i pokazivati klasu.

"Luka Modrić nastavio je svoju izvanrednu dosljednost i fenomenalne partije, ovog puta u slavlju protiv Napolija 2-1 u Serie A. U srcu Milanove pobjede protiv Napolija bio je 40-godišnji Modrić, koji je nastavio pokazivati ​​da je s godinama sve bolji. Unatoč tome što je Milan prepuštao gostima dobar dio posjeda, Modrić je bio ključan za stabilnost veznog reda i kontrolu tempa igre. Hrvatska neusporediva vizija i preciznost dodavanja uzrokovali su mnogo problema momčadi Antonija Contea u tranzicijama.

Završio je 53 dodavanja - najviše od jednog igrača Milana - s točnošću od 91%, uključujući 10 dugih lopti i četiri dodavanja u posljednju trećinu. Ono što se posebno isticalo bio je njegov neumoljivi radni tempo i strast da Milan odvede do cilja. Imao je sedam osvojenih lopti, pet presječenih lopti, jedno obaranje i dva pobjeda na terenu. Modrić je u ovoj sezoni započeo svih pet utakmica Serie A, odigravši 449 minuta te postigavši ​​gol i asistenciju", stoji u dijelu teksta Yahoo Sporta.

SempreMilan dodijelio je Modriću ocjenu 8, uz naglasak na njegovu nevjerojatnu pokretljivost i radnu etiku:

"Dodavanja, kretanje, rad bez lopte – sve ono što smo već navikli gledati od Hrvata na početku ove sezone. Na kraju je i blokirao udarac Neresa, spriječivši izjednačenje. Nevjerojatno je koliko energije ima čak i u samoj završnici susreta."

Eurosport mu je dao ocjenu 7 i napisao:

"Metronom, organizator igre, osvojio nekoliko lopti... Kad je potrebno, odradio obrambeni posao. Četrdesetogodišnji Hrvat bio je doslovno posvuda, svih 97 minuta. Još jednom – monumentalan."

