Nastavila se agonija Dominika Livakovića, samo što je sada Girona konačno pobijedila

Nastavila se agonija Dominika Livakovića, samo što je sada Girona konačno pobijedila
Foto: Ricardo Larreina/imago Sportfotodienst/profimedia

Livaković s klupe gledao prvu pobjedu Girone

4.10.2025.
20:00
HINA
Ricardo Larreina/imago Sportfotodienst/profimedia
Nogometaši Girone su na domaćem terenu pobijedili Valenciju 2-1, u osmom kolu španjolske Primere, a hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković opet je bio na klupi domaćih. 

Katalonska momčad povela je u 18. minuti preko ukrajinskog napadača Vladislava Vanata, Diego López izjednačio je za Valenciju u 57. minuti, a šest minuta kasnije Arnau Martínez postigao je gol za pobjedu Girone.

Domaća momčad igrala je s deset igrača od 80. minute, nakon što je Ivan Martín dobio drugi žuti karton, a i trener Girone Michel Sánchez također je isključen u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Valencia, nakon drugog uzastopnog poraza, nalazi se na 14. mjestu tablice Primere s osam bodova, dok je Girona zabilježila prvi trijumf sezone i nalazi se na 16. mjestu sa šest bodova.

Dominik LivakovićGirona
