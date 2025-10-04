Petković strijelac za premijernu pobjedu svog kluba! Znate li koji mu je ovo ligaški gol?

Bruno Petković postigao je u subotu novi pogodak u dresu turskog prvoligaša Kocaelispora koji je u osmom kolu turske Superlig ostvario premijernu pobjedu.

Sve o Bruni Petkoviću čitajte na portalu Net.hr.

Do ove subote Kocaelispor je bio posljednji na ljestvici s dva remija i pet poraza, ali je u aktualnom kolu kao domaćin svladao Eyupspor s minimalnih 1-0 i time se pomaknuo na 15. mjesto ljestvice.

Igrač odluke bio je Petković koji je u 85. minuti bio miran i precizan kod udarca s bijele točke te je pogodio za tri boda svoje nove momčadi. Petkoviću je to bio već četvrti prvenstveni pogodak ove sezone.

Podsjetimo, bivši kapetan Dinama je u prošloj utakmici Kocaelispora bio jedan od najgorih pojedinaca na terenu, a danas je bio apsolutni heroj svoje momčadi.

Osim Petkovića, za Kocaelispor nastupa još jedan Hrvat, a riječ je o Hrvoju Smolčiću (25), koji je stigao na posudbu iz Frankfurta. Bivši kapetan Rijeke je bio na terenu do 61. minute, kada ga je zamijenio Oguz.

Kocaelispor u idućem kolu gostuje kod Konyaspora, momčadi koja se nalazi na osmom mjestu s 10 bodova iz šest odigranih susreta. Kocaelispor se nalazi na diobi četvrtog mjesta ljestvice strijelaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Luis Ibáñez u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' otkrio veliku istinu: 'Djeca danas imaju sve na pladnju, a ja sam uspio jer sam bio siromašan'