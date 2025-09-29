Petković na dnu: Bruno u Turskoj proživljava noćnu moru

Bruno Petković i njegov klub Kocaelispor poraženi su od Besiktasa 3:1 u 7. kolu turskog prvenstva.

Petković je na gostovanju kod Besiktasa bio kapetan i odigrao je cijelu utakmicu, ali se nije proslavio.

Uputio je tek jedan udarac i on nije išao u okvir gola, imao je 10 točnih dodavanja iz 18 pokušaja (uspješnost 56%), dobio je pet od 15 duela i čak je 19 puta izgubio posjed lopte.

Besiktas je dominirao cijelom utakmicom i već nakon 10 minuta vodio 2:0. Početkom drugog poluvremena Kocaelispor je smanjio, ali nije uspio napraviti ništa više. Konačnih 3:1 postavljeno je u sudačkoj nadoknadi kada je igrač Kocaelispora zabio autogol.

Kocaelispor je nakon sedam kola zadnja momčad na ljestvici sa samo dva osvojena boda.

