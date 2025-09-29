Talijani ne prestaju pisati o Luki: Evo kako je Modrić pobijedio De Bruynea u 'okršaju velikana'

U derbiju petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Napoli sa 2-1 preuzevši vrh ljestvice Serie A. Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Rossonere i bio je jedan od najboljih pojedinaca na terenu.

Utakmica Milana i Napolija bila je i okršaj dva nogometna velikana koja su ovoga ljeta stigla u Serie A - Modrića i Napolijevog Kevina de Bruynea.

A pobjednik je bio Modrić.

Gazetta dello Sport je opisala 40-godišnjeg Modrića i 34-godišnjed De Bruynea kao 'čarobnjake', ali je Hrvat bio 'previše za svog napuljskog kolegu'.

"Tehnički i fizički, Modrić je pobijedio na terenu. U svakom smislu, milanski čarobnjak je pobijedio. Bio je odlučan u utakmici, odigravši svih 97 minuta u nedjelju navečer. Kasni blok spriječio je moguće izjednačenje Davida Neresa, dok je njegov posljednji udarac na utakmici osigurao sva tri boda u posljednjim sekundama utakmice.

De Bruyne je, s druge strane, igrao manju ulogu. Njegovi prekidi su i dalje bili fantastični, kao i raspon dodavanja. Međutim, u ključnim trenucima djelovao je sporo. Sve to dok je Modrić izgledao kao čovjek na vrhuncu forme", prenosi Sempremilan pisanje Gazzette.

