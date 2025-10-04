Italija kipti od bijesa! Vlada prosvjednike naziva kriminalcima: Evo kakva je situacija u Milanu

GRAĐANI USTALI ZA GAZU /

U središtu Londona 175 uhićenih tijekom prosvjeda u znak podrške zabranjenoj skupini Palestine Action. Demonstracije su se nastavile unatoč pozivima mistara i policije koji su tražili odgodu prosvjeda nakon smrtonosnog napada na sinagogu u Manchesteru proteklog tjedna.

Masa ljudi je i u središtu Rima, organizatori tvrde da ih je milijun. Prosvjeduje se četvrti dan zaredom otkako je Izrael presreo međunarodnu flotilu koja je pokušavala dostaviti pomoć Gazi i pritvorio njezine aktiviste.

Sve veći je pritisak među Talijanima na desnu vladu Giorgie Meloni da promijeni svoj stav prema Izraelu. Crvena boja na kipu Vittorio Emanuele u centru Milana za prosvjednike je bila simbol i poruka vladi da je sudionik genocida u Gazi.

'Prosvjednici su kriminalci'

Za ministre Giorgie Meloni i potpredsjednika vlade Mattea Salvinija to je, međutim, dokaz da su prosvjednici kriminalci. Upravo ih je tako jučer nazvao i optužio, tvrdeći da je u prosvjedima diljem Italije, u više od stotinu gradova, ozlijeđeno tridesetak policajaca.

Meloni već dva dana ne komentira prosvjede koji se sada svakodnevno događaju u Italiji, a medijsku komunikaciju s javnošću prepustila je upravo Salviniju, koji je ušao i u sukob sa sindikatima. Dva sindikata organizirala su jučer generalni štrajk, među njima i najveći talijanski sindikat koji okuplja više od pola milijuna ljudi. Oba su sindikata lijevo orijentirana i imaju povijesne veze s Komunističkom partijom Italije.

Uživo iz Milana za RTL Danas javila se Ana Mlinarić. Više doznajte u videu