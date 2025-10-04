Trump središnje Europe juriša na vlast: Češka pred povijesnim raskrižjem, Bruxelles prati izbore s nervozom

Češka danas zaključuje drugi, ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji se smatraju jednim od najvažnijih u posljednjem desetljeću, ne samo za Prag, već i za cijelu Europu.

Prema dosadašnjim anketama, na velika vrata mogao bi se vratiti populistički milijarder i bivši premijer Andrej Babiš sa svojom strankom ANO. Njegova kampanja bila je obilježena obećanjima o povećanju plaća, ali i jasnim porukama protiv politike Europske unije kada je riječ o migracijama i klimatskim promjenama. Posebno odjekuje i njegovo stajalište o smanjenju pomoći Ukrajini, dok istovremeno naglašava važnost zaštite nacionalnog suvereniteta.

Analitičari upozoravaju da bi Babišev povratak Češku mogao približiti političkom kursu Mađarske i Slovačke, dok ga mnogi u retorici i stilu uspoređuju s bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

No, birači su podijeljeni.

"Pomalo sam pesimistična, pa ćemo vidjeti. Pripadam starijoj generaciji, pa sam već puno toga proživjela. Mnogo znam, imam puno vlastitog iskustva. Nekako sam, rekla bih, potaknuta svim ovim, pa ćemo vidjeti," kaže Mirka, nastavnica povijesti.

Petr, trgovac iz Praga, smatra da su izbori ključni: "Ovo su prilično važni izbori, jer se zapravo radi o demokraciji. Ovdje ima puno ekstremističkih stranaka koje bi mogle doći na vlast, što je prilično opasno, pa je stvarno važno glasati, jer pripadamo Zapadu i ne želim da idemo na Istok."

Rezultati ovih izbora pokazat će hoće li Češka zadržati svoj dosadašnji europski kurs ili će pod vodstvom Babiša krenuti prema znatno drugačijem političkom smjeru.