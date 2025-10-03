Talijani ne odustaju! Nakon cjelodnevnog prosvjeda, sutra kreće novi: Poruka Vlade nije poruka naroda

ZA PALESTINU /

Reporterka Ana Mlinarić javila se iz Milana gdje traju prosvjedi zbog situacije u Gazi i izraelskog upada na brodove međunarodne flotile. Milijuni Talijana na ulicama su brojnih gradova. Uhićene aktiviste posjetio je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i prozvao teroristima.

Prosvjed traje od 9 ujutro, objasnila je Ana. Još nije završio. Prosvjed je tijekom dana bio dosta kaotičan. Postojao je plan, ali se vrlo brzo izjalovio. Sve se događalo vrlo spontano,

Na kraju su se odlučili na blokadu autoceste gdje je došlo do incidenata s policijom. Za sutra je najavljen veliki prosvjed u Rimu.

Meloni kaže da to nije dobra ideja

Okidač je bio izraelski upad na flotilu i stav talijanske premijerke Giorgije Meloni koja je upozorava da to nije dobra ideja i protivila se prekidu pomorske blokade Gaze koju Izrael radi već godinama.

Talijani žele poslati poruku da stav vlade nije stav naroda. Čak 40 posto Talijana pod hitno želi priznavanje Palestine pod vlastitim suverenitetom, 20 posto smatra da bi trebalo staviti privremenu međunarodnu upravu. Više od 60 posto smatra da se Izrael treba povući iz Gaze, isti toliki broj smatra da Izraelci vrše genocid u Gazi. Talijani traže čvršći stav prema Izraelu, traže priznanje Palestine.

Pred Meloni je veliki test u Europskom vijeću gdje će se odlučivati o sankcijama, ali i o ukidanju trgovinskog sporazuma i to se neće moći postići i bez Italije i Njemačke. Španjolska i Francuska su priznale Palestinu.