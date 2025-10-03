Zatočeni aktivisti počeli štrajk glađu, a samo u Italiji na ulice je izašlo dva milijuna ljudi s jasnom porukom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PROSVJED ZBOG GAZE /

Milijuni Talijana na ulicama Milana, Rima, Palerma - prosvjeduju zbog situacije u Gazi i izraelskog upada na brodove međunarodne flotile.

Uhićene aktiviste posjetio je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i prozvao teroristima.

50 tisuća ljudi na ulicama Milana u znak solidarnosti zbog izraelskog presretanja flotile na putu prema Gazi, uhićenja aktivista i ubijanja Palestinaca. Talijani na ulicama žele poslati poruku Vladi, prvenstveno premijerki Meloni.

Jutros je i na posljednji brod međunarodne flotile upala naoružana izraelska vojska. Poslije su objavili video koji, prema njihovim tvrdnjama, prikazuje Uhićene aktiviste, dok je njihovo ministarstvo vanjskih poslova poručilo da su na sigurnom i dobrog zdravlja. Četvero ih je pušteno, i ostali će uskoro - tvrde Izraelci.

Organizatori međunarodne flotile upozoravaju da je dio aktivista počeo štrajk glađu. A posjetio ih je i izraelski ministar nacionalne sigurnosti koji ih je optužio da su teroristi.

Oslobađanje aktivista tražilo se i na prosvjedima u Barceloni, Los Angelesu, pa i u Izraelu.

Prosvjedi u Italiji počeli su još sinoć. U Rimu, Napulju - gdje je došlo do naguravanja s policijom. Bolonji gdje je na prosvjednike bačen suzavac. Štrajk željeznica i autocesta - nastavlja se i večeras. Više u prilogu...