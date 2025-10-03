Karijera bez premca: Andrija Jarak prvi u povijesti dobio nagradu koja nosi ime legendarnom reporteru

Nova velika nagrada za RTL-ova Andriju Jarka. Na sinoćnjoj proslavi 75-og rođendana Dubrovačkoga vjesnika, Jarak je postao prvi dobitnik novinarske nagrade Antun Masle, koja nosi ime po legendarnom novinaru i ratnom reporteru koji je preminuo prije nekoliko godina.

Dubrovački vjesnik uveo je nagradu ove godine, a dodjeljivat će je svakih pet godina. U obrazloženju nagrade stoji da Jarkov uspjeh nije prolazni modni hit nego rezultat uloženog rada.

'Karijera bez premca'

"Time je počela jedna crnokronikaška karijera kakvoj nema premca – ako se u regiji dogodi neka velika nevolja ili suđenje nekoj značajnoj osobi iz bilo kojeg miljea, znali smo da će nas Andrija večeras izvijestiti o detaljima. Jarak je postao naš obiteljski TV-prijatelj koji je uvijek tu kad gori. U novije vrijeme samo je naizgled usporio ritam, a zapravo je samo promijenio TV format i sada jednakim intenzitetom radi na vrlo gledanim dokumentarcima 'Dosjea Jarak' o najvećim zločinima u hrvatskoj povijesti", rekla je novinarka Nike Nađ.