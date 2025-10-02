Sretko Kalinić 'Zver' bit će tema novih epizoda Dosjea Jarak

U LISTOPADU /

Voyo ide dalje! Naša streaming platforma od nedavno se može gledati i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su se tim povodom okupili poznati medijski profesionalci iz regije.

Jer ovaj mjesec Voyo eskluzivno donosi nove epizode Dosjea Jarak. Autori Andrija Jarak i Dario Todorović u Sarajevu su najavili prvu priču koja se bavi zločinima koji su potresli regiju - tema dviju prvih epizoda Dosjea je Sretko Kalinić poznatiji kao "Zver", a koji na Voyo stiže 23. listopada.