U LISTOPADU /

Sretko Kalinić 'Zver' bit će tema novih epizoda Dosjea Jarak

Voyo ide dalje! Naša streaming platforma od nedavno se može gledati i u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu su se tim povodom okupili poznati medijski profesionalci iz regije. 

Jer ovaj mjesec Voyo eskluzivno donosi nove epizode Dosjea Jarak. Autori Andrija Jarak i Dario Todorović u Sarajevu su najavili prvu priču koja se bavi zločinima koji su potresli regiju - tema dviju prvih epizoda Dosjea je Sretko Kalinić poznatiji kao "Zver", a koji na Voyo stiže 23. listopada. 

2.10.2025.
20:22
RTL Danas
