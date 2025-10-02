Petrača pred Remetincem čekao tamni kombi: Našoj reporterki rekao tek jednu riječ

OBEĆAO DA NEĆE POBJEĆI /

Hrvoje Petrač, prvoosumnjičeni u aferi Mikroskopi u četvrtak je izišao iz istražnog zatvora u Remetincu na privremenu slobodu.

Prije puštanja obećao je da neće pobjeći iz Hrvatske i da će se pridržavati uvjeta nakon sporazuma s USKOK-om i položene jamčevine od milijun eura.

Podsjetimo, prošli tjedan osuđen je na tri godine i devet mjeseci, a blaže kazne nakon nagodbi dobili su njegovi sinovi, dok će se bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu suditi za namještanje nabave uređaja za hrvatske bolnice.

U videu pogledajte kako je izgledao Petračev izlazak iz Remetinca. Pitali smo ga kako će svjedočiti na suđenju, na što je Petrač poručio: 'Uživajte'.