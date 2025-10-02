Kako je Izrael zaustavio flotilu i uhitio Gretu: 'Sve je natopljeno, sva naša imovina'

BURNE REAKCIJE /

Izraelska vojska upala je na brodove međunarodne flotile koja je s humanitarnom pomoći krenula probiti pomorsku blokadu Gaze! Brodovi su zaustavljeni, aktivisti su uhićeni, uključujući i najpoznatiju među njima - Gretu Thunberg.

Ovaj potez Izraela naišao je na burne reakcije: prosvjedi od Europe do Južne Amerike, a u Italiji je najavljen štrajk.

"Sve je natopljeno, naši brodovi i sva naša imovina. Prskali su nas vodom otprilike deset minuta. Rekli su nam da zaustavimo motor, ali mi smo nastavili dalje", kazao je Muhammed Huzefe Kucukaytekinm. Na brodu Alma plovila je i aktivistica Greta Thunberg, koju su Izraelci Uhitili i objavili video. Poručili su kako su zaustavili brodove, te da njihove putnike prevoze u Izrael, odakle će ih deportirati u Europu. Mlada Šveđanka snimila je i poruku prije uhićenja.

"Ako gledate ovaj video, oteli su me i protiv moje volje odvele izraelske snage. Naša humanitarna misija bila je nenasilna i u skladu s međunarodnim pravom. Molim vas, recite mojoj vladi da zahtijeva moje trenutačno oslobađanje, kao i svih ostalih", navela je Greta. Sve ovo se događa na otpilike 130 kilometara od obale Gaze. Prema napisima svjetskih medija, jedan brod, Mikeno, uspio je probiti izraelsku blokadu i zaustavio se unutar palestinskih teritorijalnih voda. Ondje mu je i zadnja prijavljena lokacija. Više u prilogu.