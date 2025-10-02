Hrvati smatraju da se ovime ubija duh Božića: 'Čisti materijalizam'

Građani Venezuele ovih dana plešu i pjevaju, a sve brige guraju u drugi plan. Predsjednik Nicolas Maduro odlučio je dekretom ponovno uraniti s blagdanima i službeno započeo božićnu sezonu već 1. listopada.

Osebujni lider vjeruje da će prerani božićni ugođaj oraspoložiti građane i potaknuti potrošnju u zemlji koja već godinama ima jednu od najviših inflacija na svijetu. No iza šarenih lampica i pjesme kriju se ozbiljni problemi – ekonomska kriza i sve napetiji sukob sa SAD-om. Maduro čak upozorava da je moguć i američki vojni napad na Venezuelu.

Unatoč svemu, Caracas ovih dana blješti u svjetlima, a predsjednik je uvjeren da će barem na trenutak građanima donijeti osjećaj sreće.

A što je s nama?

Dok u Venezueli slave premda je Advent još daleko, u hrvatske trgovine već stižu kuglice, pahuljice i lampice. U rubrici net.hr-a 'Pitamo vas': Što mislite o tome što su božićni ukrasi već sada u izlozima? Ovo su vaši odgovori

Nikola Šucko: "Katastrofa, ubijaju tradiciju i duh Božića, a sve samo zbog love, da čim više zarade."

"Mislim da je već prekrasno. Treba o tome razmišljati već krajem 7. mjeseca," ironičan je Alen.

Božica Kelčec-Pester: "Odlučila sam da bor ni ne raskitim, samo zatvorim vrata sobe u 2. mjesecu i u 8. ih otvorim."

Predrag Kulišić: "Prerano je... nekada se kitilo taman dva dana prije Božića i stizalo. Ovo je čisti materijalizam."

Joso Lučki: "Ja mislim da bi trebalo početi ukrašavati već poslije velike Gospe. Kad će više netko presjeći i reći ‘dosta je idiotizma’?"